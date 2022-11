Lloret de Mar va donar dissabte al vespre el tret de sortida al Nadal amb l’encesa de llums a la Plaça de la Vila del municipi.

L’alcalde, Jaume Dulsat, i el regidor de Promoció Econòmica, Jordi Orobitg, van dinamitzar l’encesa de les llums, i posteriorment, hi va haver una batucada a càrrec de la colla de percussió local, Kala Trons, així com una xocolatada per a tots els assistents.

Segons va explicar l’Ajuntament, Lloret gaudirà aquest any de 61 espais il·luminats amb més de 400 elements lumínics que són de baix consum i, gran part d’ells, biodegradables, amb el que es busca un equilibri entre la quantitat de llums i la sostenibilitat d’aquestes.

Per altra banda, el consistori ha anunciat que pròximament també es tornarà a activar la campanya comercial «Compra a Lloret», la qual el govern municipal va valorar molt positivament en edicions passades.