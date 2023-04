L’Ajuntament de Blanes ha rebut una subvenció d’1,7 milions d’euros (1.728.594,82 €) pel projecte de rehabilitació de l’antiga escola Carles Faust. L’objectiu del consistori un cop s’hagin enllestit les obres pel nou edifici és convertir-lo en un centre de formació, per donar resposta a l’alta demanda que té l’altre centre municipal. La convocatòria d’ajuts a què ha optat l’Ajuntament és per ajudes en la rehabilitació d’edificis d’ús públic (Pla d’Impuls a la Rehabilitació d’Edificis Públics, PIREP) que no siguin habitatges. El pressupost total del projecte presentat pel consistori blanenc que ha aconseguit la subvenció del govern espanyol és de més de 2 milions (2.030.132,78 €), i actuarà sobre una superfície construïda total de 1.289 metres quadrats que ocupa l’antiga escola.

Blanes rehabilitarà l'antiga escola Carles Faust per fer-ne un centre de formació Actualment l’Ajuntament està elaborant el projecte executiu amb l’objectiu de licitar les obres de construcció perquè l’acabament dels treballs, segons es recull a la convocatòria dels ajuts, sigui com a màxim de termini el 31 de març de l’any 2026. Abans de dur a terme aquest projecte, en l’actualitat s’estan enllestint les obres prèvies de reforç estructural que calia fer com a primer pas. Reforma iniciada Els treballs, que s’espera tenir enllestits a finals d’aquest mes d’abril, van començar a executar-se el passat mes de desembre, amb una inversió de 175.426 euros, dels quals la Diputació de Girona n’ha subvencionat 150.000 euros en el marc de l’Agenda 2030. Està pendent la licitació de les obres de la coberta, incloses també al projecte subvencionat pel PIREP. L’antiga escola Carles Faust es va construir l’any 1970 i aviat va quedar en desús quan va entrar en funcionament el nou edifici escolar.