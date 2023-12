L'Audiència de Girona ha requerit l'exsecretària municipal d'Amer (Selva) condemnada per malversació perquè pagui els diners que deu. El desembre del 2020, la processada va evitar un judici amb jurat popular i va acceptar una pena de 2 anys de presó per haver-se embutxacat 26.822,26 euros. El tribunal va acordar la suspensió de l'execució de la condemna. Així, la processada no va entrar a presó amb la condició de tornar els diners desviats de les arques municipals amb terminis de pagament. La dona, però, deu 6.950 euros de les quotes del 2022 i del 2023. A la sala de vistes, la condemnada ha dit que ha aconseguit els diners 'in extremis' i que els podia ingressar. El tribunal li ha advertit que, si no ho fa, haurà de complir la condemna.

El 9 de desembre del 2020, l'exsecretària municipal d'Amer (Selva) va esquivar el jurat popular i va acceptar una condemna de 2 anys de presó per haver-se embutxacat 26.822,26 euros de diners públics per cobrir un "deute personal" l'any 2009. A la sala de vistes, la processada va reconèixer els fets i la secció quarta de l'Audiència de Girona la va condemnar per un delicte de malversació de diners públics. Li van apreciar un atenuant de dilacions indegudes pel temps que el cas va trigar en arribar a judici.

El tribunal va suspendre l'execució de la condemna. La decisió implicava que la processada no entraria a presó amb la condició de tornar els diners que havia desviat de les arques públiques amb terminis de pagament.

L'Audiència de Girona ha convocat una vista, que s'ha fet aquest dimecres al matí, després de detectar que la condemnada havia deixat de complir amb els pagaments. En concret, el president del tribunal ha remarcat que deu 2.950 euros dels 2022 i 4.000 de l'any en curs i li ha donat torn de paraula a l'exsecretària perquè n'expliqués els motius.

La dona ha dit que no havia pogut satisfer les quotes per l'encariment del cost de vida però que, després de vendre objectes personals i de rebre ajuda familiar, ara compta amb els diners per cobrir el deute. El fiscal Enrique Barata i l'advocat de l'acusació particular en nom de l'ajuntament, Manel Mir, han demanat al tribunal que li imposi un termini per ingressar l'import.

L'Audiència li dona de temps fins a finals de mes i li ha advertit que, si no fa l'ingrés, revocarà la suspensió de la condemna i haurà d'ingressar a presó.

2 anys de presó

La condemna eren per uns fets del juliol del 2009, quan l'acusada va "abusar del seu càrrec públic" com a secretària interventora de l'Ajuntament d'Amer per desviar il·lícitament diners de les arques municipals per cobrir "deutes personals".

L'any 2005, el Tribunal de Comptes va dictar una interlocutòria per imposar a la secretària municipal el pagament de 26.822,26 euros en concepte de despeses processals per haver actuat "amb mala fe i temeritat" a l'hora de demandar personalment diversos membres del govern local per, poc després, desistir en el procediment.

Per evitar abonar aquests diners de la seva butxaca i aconseguir que l'ajuntament cobrís el deute amb recursos propis, va fer dues anotacions diferents al llibre de comptes municipal per imports d'11.589,91 euros i 15.222,35 euros i va donar així "aparença de legalitat" al pagament de les costes amb diners municipals. Així, l'exsecretària va provocar que els diners no es destinessin a una finalitat pública sinó que els va desviar "en benefici personal".

L'ajuntament va descobrir el desfalc arran d'una auditoria dels comptes municipals i va ser aleshores quan el consistori va decidir presentar una querella contra l'acusada. La querella es va admetre a tràmit l'any 2014.