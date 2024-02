L’incident entre l’alcalde de Caldes de Malavella, Salvador Balliu, i uns ocupes l’abril de 2022 que va quedar immortalitzat en un vídeo que va córrer com la pólvora i on es veia el batlle brandant una destral ha arribat a judici. Els ocupes de l’habitatge, una mare amb els seus dos fills de 23 i 25 anys, van denunciar els fets als Mossos d’Esquadra considerant que havien sigut víctimes de coaccions i els fets s'han jutjat avui al jutjat d’Instrucció 4 de Santa Coloma de Farners.

Balliu s’enfronta a una multa d’entre un i tres mesos per un delicte lleu de coaccions, pels quals la denunciant li demana 1.800 euros. També vol una indemnització de 4.500 euros per danys morals.

Segons la versió de la denunciant, unes setmanes abans dels fets havia estat desnonada d’un habitatge de Santa Coloma de Farners i el 7 d’abril va decidir ocupar la casa, propietat de Balliu i situada a la urbanització Can Solà Gros, després de comprovar durant uns dies que la porta estava oberta i que no hi vivia ningú. Tres dies després la Policia Local va anar a l’habitatge i va informar-la que havien de marxar perquè la casa tenia propietari, i ella els va dir que marxaria el dia 15. En aquell moment no va adonar-se que era Setmana Santa i no va complir el pacte. El 18 d’abril van trobar-se l’alcalde al jardí amb una destral recriminant-los que no havien marxat el dia 15 i que a ell l’havien «pagat per fer-los fora». Segons la dona, Balliu la va fer caure a terra i va brandar l’arma a pocs centímetres d’ella. Espantada, va marxar de la casa amb els seus fills.

«És una injustícia»

Balliu ha assegurat davant la jutgessa que el dia abans dels fets va anar a la casa acompanyat de la Policia Local i van comprovar que estava buida. Per això, l’endemà hi va anar amb l’objectiu de fer tasques de manteniment i arreglar els panys, que havien estat forçats. Segons la seva versió, de sobte va trobar-se un gos i dos joves armats amb pals que l’amenaçaven perquè marxés, i va agafar el primer que va trobar per defensar-se, que va resultar ser una destral petita. L’alcalde nega les coaccions i també que agredís els ocupes i sosté que «el meu objectiu ni tan sols era fer-los fora, sinó defensar-me». En declaracions a aquest diari ha ressaltat que ha explicat davant la jutgessa com van anar els fets i creu que tothom ha pogut entendre què va passar: «em vaig trobar en una situació violenta, és una injustícia que m’hagin denunciat i que jo hagi de fer front a una indemnització quan l’afectat vaig ser jo», indica, i remarca que «podria haver perdut la feina per defensar casa meva», ha expressat. El judici ha quedat vist per a sentència.

Els fets van aixecar molta polseguera gràcies al vídeo gravat per un dels fills de la denunciant i que va ser difós a través de les xarxes socials. L’oposició de Caldes va demanar la dimissió en bloc de l’alcalde, però Balliu va defensar-se dient que havia actuat a títol individual. L’any passat va revalidar l’alcaldia al municipi.