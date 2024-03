Lluites de cavallers, dansa i tradició a la 27a Fira Medieval d'Hostalric

Hostalric reviurà, del 29 al 31 de març, la seva època medieval amb un gran mercat, personatges i activitats pròpies d'aquell moment. Entre 30.000 i 40.000 persones visitaran la Fira Medieval per gaudir de les activitats proposades per l'Ajuntament, el teixit associatiu i el comerç local. Des de menjar i beguda típics de l'època fins a espectacles de teatre de carrer i activitats immersives, la fira oferirà una experiència autèntica per commemorar l'esplendor del passat medieval del municipi, el qual era cap i centre de l'extens Vescomtat de Cabrera.

La 27a Fira Medieval d'Hostalric arriba amb novetats importants, entre les quals destaca la inauguració de la rehabilitació de la muralla d'Hostalric amb presència institucional, per a estrenar aquesta edició. L'acte inaugural anirà precedit per la Gran Desfilada dels Vescomtes de Cabrera i Bernat II, juntament amb el seu seguici. Al programa també destaquen les actuacions dels Abanderats de Tortosa - Colla Jove de Dolçainers de Tortosa. S'anirà repetint en diferents punts de la vila durant els tres dies de la fira. I entre les propostes que tindran lloc durant els dies de fira, també destaca la Cova Mística, a la Cova del Relliguer, on es duran a terme sessions d'adivinació per cartomància.

En matèria d'espectacles, un altre dels destacats és la Dansa de Bruixes amb Degustació de Queimada, a càrrec de la companyia Serket Raqs. En aquest sentit, també cal tenir en compte l'espectacle de foc de Drakonia, que presentaran el seu espectacle de més gran format per a l'ocasió: tindrà lloc el dissabte 30, a les nou del vespre, a la plaça de l'escola. També es reforcen les propostes del grup Acers Trempats, que ofereixen espectacles de cavallers, tallers de danses medievals i esgrima escènica durant els tres dies.

En matèria musical, destaca el concert Kalenda Maya, de música medieval, a càrrec de Novum Organum a l'església. Serà el divendres 29, a les dotze de la nit. I encara a l'església, tindrà lloc la demostració i exposició de pintura medieval, a càrrec de Joan Carles Osuna, el diumenge 31, des de la una del migdia fins a les set de la tarda.

Propostes consolidades

A més, també hi haurà les propostes consolidades al programa, com el Gran Mercat Medieval amb parades d'artesania i alimentació, la Demostració de Cuina del Grup de Cuiners Medievals d'Hostalric, visites guiades al patrimoni del poble, campaments medievals i recreacions històriques, i tota mena d'espectacles infantils i per a adults, ja siguin demostracions d'oficis, tallers de circ, exhibicions de dansa, personatges itinerants o concerts. Tampoc hi faltarà la gastronomia, amb deliciosos i sorprenents menús, degustacions, tavernes i cuines medievals.

Marta Roura, la regidora de Turisme d'Hostalric, fa una crida a la participació i destaca: "és meravellós veure com es transforma el poble per uns dies, i com tots i totes ens unim per reviure el passat medieval de la nostra vila", explica en referència a la implicació del teixit associatiu i de la iniciativa particular dels veïns i veïnes. "Des de l'Ajuntament, responem a l'entusiasme de la vila i dels milers de visitants amb noves propostes per a consolidar la Fira Medieval d'Hostalric com una de les més grans de Catalunya", conclou la regidora.