La DGAIA ha tancat aquest divendres el centre de menors l'Estany de Sant Gregori (Gironès). Es tracta d'un recurs polèmic, d'una banda per la queixa d'una vintena d'usuaris que es van desplaçar des d'aquest espai fins a la seu de la Generalitat per protestar per l'expulsió d'un dels nois que hi vivia i de l'altra per les recents denúncies que ha rebut aquest centre, tant a la DGAIA com a Inspecció de Treball per "mal funcionament". Ara, el Govern ha decidit tancar-lo definitivament i derivar els pocs usuaris que encara hi quedaven a pisos més petits, seguint així la nova estratègia del Departament d'Afers Socials perquè els menors no acompanyats puguin integrar-se millor en la societat i afavorir així la seva emancipació.

El passat 11 de juliol, l'ACN explicava que diversos extreballadors del centre l'Estany van denunciar a Inspecció de Treball i a la DGAIA els problemes laborals que tenien i el "mal funcionament" del recurs. Unes deficiències que, segons relataven, afectaven també a la qualitat del servei que aquest recurs ofereix als usuaris. En concret, assenyalaven aspectes com que se suplien torns amb estudiants en pràctiques, que els mateixos professionals havien de fer servir els seus vehicles per transportar menors, que no es comprava prou roba o que no es feien tractaments odontològics, malgrat que els menors ho requerien.

Des de la DGAIA van explicar que en farien el seguiment, i ja van anunciar la intenció de tancar el centre, un fet que s'ha produït aquest divendres. D'aquestes denúncies la direcció de l'Estany no en va voler donar explicacions. El febrer del 2020 el centre va viure una situació polèmica quan 23 usuaris que protestar per l'expulsió d'un company i perquè, deien, s'estaven vulnerant els seus drets.Els joves van sortir caminant des de la casa de Sant Gregori fins a la seu de la Generalitat a Girona per reunir-se amb l'aleshores directora dels Serveis Territorials d'Afers Socials i Família, Marta Casacuberta.