Rocambolesc, la gelateria de Jordi Roca, continua amb la seva expansió. Després que la primera botiga obris a Girona el 2012, el projecte del petit dels germans Roca i la seva esposa, Alejandra Rivas, va ampliar-se fins a Barcelona i Madrid. Ara, fa un salt més gran i aterra a Houston, als Estats Units. Per aquest motiu, et presentem la llista dels productes que pots degustar a les diferents gelateries del més petit dels germans Roca:

Gelats amb toppings

Poma al forn

Com bé indica el seu nom, aquest gelat té gust de poma al forn. Des de la gelateria recomanen que els toppings que s’hi afegeixin siguin els de poma caramel·litzada, poma cuita i galeta de mantega.

Làctic

El gelat per excel·lència pels amants al iogurt. Fets amb una base de iogurt, es recomana degustar-lo amb dolç de llet, confit de guaiaba i cotó de sucre.

De vainilla

Un dels clàssics del món dels gelats. Es recomana barrejar-lo amb toppings de cruixent de caramel, pa de pessic de xocolata i salsa de cacau.

De xocolata

Com el de vainilla, el de xocolata és una de les opcions pels més romàntics. La millor fórmula és afegint-hi grué de cacau, peta-zetes, galeta i cobertura de xocolata.

De xocolata amb llet i avellana

Aquesta és la segona opció dels gelats amb gust de xocolata que ofereix Rocambolesc. Per tenir una millor experiència, es recomana barrejar-ho amb els toppings d’avellana caramel·litzada, confit de taronja i grué de cacau.

Panet

Un brioix farcit de gelat amb toppings, que es col·loca en una màquina per obtenir una temperatura perfecta i, així, degustar un producte fred per dins, i torrat i calent per fora.

Polos

Valencoco

Polo elaborat en honor al model de Tossa de Mar Andrés Velencoso. Aquest gelat barreja els sabors del coco amb la llet merengada.

Polo feliç

La millor opció per aquells que volen celebrar una data especial amb un gelat que barreja amb gust de xocolata blanca, iogurt i gerds. Hi ha una segona opció elaborada amb xocolata amb llet i te d’espècies.

Anna Rocks

Un revolucionari polo de cava creat a partir de la col·laboració de Jordi Roca amb el Grup Codorníu. D’aquest enllaç, Rocambolesc ofereix dues versions: l’Anna Rocks Rosé, preparat amb una base de cava rosat; i l’Anna Rocks, més senzill, elaborat amb una base de cava.

Oso Madroño

Amb forma del famós os que roman al centre de la plaça del Sol de Madrid, aquest gelat té gust precisament d’arboç i préssec.

Icephone

Gelat que usa un joc de paraules fent referència al telèfon mòbil d’Apple. Amb forma, precisament de telèfon, aquest gelat té gust de iogurt, regalèssia i llima.

Dit

Sense gaires secrets, aquesta elaboració té forma de dit en honor a l'estàtua de Cristòfor Colom a Barcelona. De color marronós, té gust de xocolata i està elaborat amb oli d’oliva verge extra i sal.

Cul de la lleona

Amb aquest producte, Jordi Roca vol fer honor a les seves arrels: Girona. Amb forma del cul de la lleona de la plaça de Sant Feliu gironina, el gelat està elaborat amb poma i bergamota.

Cara del moro

Polo d’orxata de xufa i torró d’ametlles que compleix amb el seu objectiu d’homenatjar la ciutat d’Alacant, on Jordi Roca hi té una botiga.

Mà daurada

Jordi Roca és un gran fan de la sèrie Joc de Trons. Per aquest motiu, d’ençà que la producció va rodar a Girona, el més petit dels Roca va decidir recordar-ho per sempre. Aquesta elaboració fa pensar a la mà que Jamie Lannister va perdre. Té gust de mango i taronja.

Helado oscuro

Fent joc de paraules de la mítica frase de la saga d'Star Wars, Jordi Roca ha elaborat un gelat amb la forma del casc de Darth Vader. El polo té gust de vainilla i nabius; i a l'interior conté gelatina.

Rocanas

Si Jordi Roca té algun tret físic que el fa diferenciar dels altres és el seu nas. El pastisser ha elaborat, a partir del motlle 3D del seu nas, un gelat que té gust de maduixes i aigua de roses.