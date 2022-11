L'arbitrarietat de les etiquetes ‘ecològiques’ que la Direcció General de Trànsit (DGT) atorga als cotxes segons les seves emissions indigna a cada vegada més entitats, tant de consumidors com de conservació mediambiental, que consideren "un engany" el sistema actual. I és que es dona la paradoxa que les etiquetes verdes es concedeixen a vehicles notablement contaminants, mentre altres que ho són molt menys es veuen marginats en aquests distintius, la qual cosa dona una imatge equívoca i confusa als ciutadans.

L'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) ja advertia recentment que hi ha vehicles que, malgrat no comptar amb el distintiu de la Direcció General de Trànsit (DGT) Eco o Zero emissions, contaminen menys que altres que sí que gaudeixen de l'etiqueta. L'OCU denuncia que per a la concessió de l'etiqueta només es té en compte la tecnologia que usen els automòbils i no l'impacte real de les emissions que produeixen.

D'aquesta manera, l'organització considera que l'actual sistema de concessió d'etiquetes és «injust», perquè molts cotxes híbrids no endollables d'alta potència contaminen més que els nous motors de gasolina de vehicles de petita potència. I també contaminen més els híbrids endollables de gran cilindrada, quan aquests esgoten el seu bateria (passats uns 40 quilòmetres). Malgrat això, gaudeixen d'etiqueta verda.

L'OCU considera que ha de revisar-se el sistema de concessió d'etiquetes mediambientals perquè aquestes puguin complir el seu objectiu, «que no és un altre que classificar als vehicles d'acord amb el seu impacte ambiental real».

La setmana passada, activistes de Greenpeace desplegaven una pancarta amb forma d'etiqueta ecològica per a vehicles de la Direcció General de Trànsit (DGT) sobre desenes d'automòbils en les instal·lacions d'un gran grup d'automoció a Villaverde (Madrid), acció amb la qual denuncien que els distintius ambientals "no són fidels" quant a la contaminació.

Sota el text "ECO tongo. DGT canvia les etiquetes ja!", l'organització ecologista ha denunciat la "rentada verda" que suposen les etiquetes de la DGT en qualificar d'ECO models "que no ho són", com els de gas o els microhíbrids, que tenen rebaixes fiscals i poden accedir lliurement a les Zones de Baixes Emissions de les ciutats, que seran obligatòries a partir de gener de 2023 en 150 ciutats.

L'ONG ecologista exigeix que el Govern "corregeixi" i reclama a la DGT que reformi els distintius ambientals dels vehicles "tal com es va comprometre el 2020" i no cedeixi a les pressions de la indústria automobilística, "que va aconseguir parar la iniciativa", segons un comunicat de Greenpeace.

El gas no és ecològic

L'etiquetatge actual és un "colador" per a tecnologies contaminants, com el gas fòssil -mal anomenat natural- i que la indústria "disfressa" de verd i confonen al consumidor, ja que amb aquestes característiques, qualsevol vehicle, furgoneta o camió que funcioni amb gas liquat o comprimit "gaudeix" del distintiu ECO de la DGT, amb el qual accedeixen a "importants" beneficis fiscals i normatius.

No obstant això, indiquen, els vehicles que funcionen amb gas alliberen "grans quantitats" de partícules contaminants i perilloses, que segons científics de la salut estan associades a malalties com el càncer, l'alzheimer o malalties cardíaques i respiratòries, a més de contribuir de manera similar que els vehicles dièsel o gasolina a la crisi climàtica.

Segons l'ONG, la situació demostra que la DGT "dissenya les seves etiquetes anteposant els interessos de la indústria del motor enfront de la salut de les persones i la protecció del medi ambient".

L'organització ecologista ha recordat que el 2020, després de l'anunci del Govern de la seva intenció de reformar les etiquetes de la DGT, entitats com Greenpeace, Fundació Renovables, Ecodes, Ecologistes en Acció i Transport & Environment van llançar una proposta que corregia les fallades del sistema actual i incorporava les emissions de diòxid de carboni (CO₂) com a criteri de classificació ambiental.

No obstant això, la DGT va decidir fer "cas omís" a les recomanacions ecologistes i va bloquejar la reforma de les etiquetes sota el pretext de "acordar els criteris de l'etiquetatge amb els fabricants".

"La DGT s'ha plegat a la indústria"

"La DGT s'ha plegat als interessos de la indústria per a bloquejar aquesta revisió, permetent que hi hagi milers de vehicles contaminants etiquetats com a ZERO i ECO quan no ho són», ha advertit el responsable de la campanya de mobilitat de Greenpeace, Adrián Fernández.

El coordinador de la campanya de combustibles fòssils de Greenpeace, Francisco del Pou, ha asseverat que la DGT s'ha convertit en una "agència publicitària de rentada verda de la indústria del motor". Les etiquetes són només un dels engranatges de la immensa "rentadora" amb què el sector fa passar vehicles contaminants com a nets".

Després d'un estudi realitzat per la Universitat de Harvard sobre la rentada verda i el simbolisme per a treure profit de la crisi climàtica en les xarxes socials de les marques d'automòbils, al costat d'empreses aèries i energètiques d'Europa, Greenpeace i altres 40 organitzacions estan impulsant una Iniciativa Ciutadana Europea (ECI, per les seves sigles en anglès), per a demanar una nova llei similar a la del tabac que prohibeixi la publicitat i el patrocini dels combustibles fòssils a la Unió Europea.

Què significa cadascun dels distintius

1. Etiqueta 0 emissions, Blava. Identifica als vehicles més eficients. Tindran dret a aquesta etiqueta elèctrics de bateria (BEV) , elèctrics d'autonomia estesa (REEV), elèctrics híbrids endollables (PHEV) amb una autonomia de 40 km o vehicles de pila de combustible.

2. Etiqueta Eco. Els següents en el graó d'eficiència, es tracta en la seva majoria de vehicles híbrids, gas o tots dos. Tindran dret a aquesta etiqueta elèctrics endollables amb autonomia inferior a 40 km, híbrids no endollables (HEV), vehicles propulsats per gas natural i gas (GNC i GNL) o gas liquat del petroli (GLP). Han de complir els criteris de l'etiqueta C.

3. Etiqueta C, Verda. Vehicles de combustió interna que compleixen amb les últimes emissions EURO. Tindran dret a aquesta etiqueta turismes i furgonetes lleugeres de gasolina matriculades a partir de gener de 2006 i dièsel a partir de setembre de 2015. Vehicles de més de 8 places i pesats tant de gasolina com dièsel, matriculats des de 2014.

4. Etiqueta B, Groga. Vehicles de combustió interna que si bé no compleixen amb les últimes especificacions de les emissions EURO, sí que ho fan amb anteriors. Tindran dret a aquesta etiqueta turismes i furgonetes lleugeres de gasolina matriculades des de l'1 de gener de 2001 i dièsel a partir de 2006. Vehicles de més de 8 places i pesats tant de gasolina com dièsel, matriculats des de 2006.

La resta dels vehicles, el 50% més contaminants, no té dret a cap mena de distintiu al no complir els requisits per a ser etiquetat com a vehicle net.