Ja fa unes quantes setmanes que, els jubilats haurien d'haver rebut les cartes d'informació i acreditació de l'Imserso, per tal de saber quins documents necessitaran per aquesta nova oferta de viatges de la temporada 2023-2024. Tot i que, les cartes i l'oferta de viatges no estaran disponibles fins més tard per certs contratemps judicials.

Les tres empreses operadores en el sector turístic, Soltour, Mundiplan i Nautalia han presentat un recurs contra l'adjudicació de tots els lots a una única empresa, Ávoris, empresa mallorquina. Tot i que, la justícia ha actuat molt de pressa en aquest cas, desestimant el recurs de les tres empreses, això ha fet endarrerir el programa de l'Imserso.

Aquesta situació ha provocat certa ansietat a diversos jubilats, ja que, tenen ganes de planificar les seves vacances i aquest contratemps els està fent esperar més del compte

Què ofereix la temporada 2023-24 de l'Imserso

Prop de 900.000 places

Viatges a la costa peninsular, insular i turisme d'escapada

El període d'inscripció per poder accedir als viatges de l'Imserso va finalitzar el 25 de juliol i estem a inicis d'octubre i els inscrits, no tenen cap resposta, perquè encara no han rebut les seves cartes d'acreditació ni cap carta informativa al respecte.

Les cartes d'acreditació

Tots els inscrits al programa de l'Imserso necessiten la carta d'acreditació per tal de poder reservar els seus viatges i no quedar-se sense plaça. Aquesta carta ja l'haurien d'haver rebut durant el mes de setembre, però el contratemps judicial ha fet que això no succeís, provocant malestar entre els jubilats del nostre país.

Què haig de fer per poder gaudir de l'Imserso i els seus viatges:

Si ja estàs inscrit, ara podràs confirmar la teva participació, actualitzar les dades (direcció) i afegir o modificar el tipus de viatge que vols realitzar. En cas de no formar part del programa, ben aviat rebràs les cartes d'acreditació a la bústia de casa i així podràs gaudir de les vacances desitjades amb la reserva pertinent.

Quan tingui tot això fet, podràs veure la informació relativa al tipus de viatge que he sol·licitat, la data de visita a l'agència de viatges i un número clau. Aquest número no el podem perdre perquè és indispensable per completar el procés de reserva.

Per poder modificar o finalitzar la reserva una altra opció és fer-ho a través de la seu electrònica de l'Imserso, escanejant un codi QR que trobaran en la carta.

Turisme en temporada baixa

Recordem que durant els mesos d'hivern, el turisme cau en picat, provocant que moltes empreses hagin de tancar els seus negocis per falta d'assistents. Gràcies al programa de l'Imserso, les empreses hoteleres interessades poden inscriure's per donar cobertura als nostres ciutadans més grans i així aprofitar per treballar més i en un ambient molt divertit i festiu.

Els viatges de l'Imserso fa que diverses zones puguin aguantar una mica més, ja que l'oferta de viatges és molt àmplia i variada, donant vida als períodes més tristos i freds de l'any.