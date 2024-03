Les residències són llars a Catalunya amb DomusVi

Els centres DomusVi es caracteritzen per ser una llar per als residents. Gràcies a un qualificat equip de professionals, una atenció centrada en el benestar i un tracte personalitzat, les persones grans poden sentir-se en qualsevol centre com si fossin a casa. Tecnologia, innovació, aprenentatge, empatia, benestar, família i llar són qualitats que poden aplicar-se a les residències del grup, que compta a Catalunya amb diversos centres.

Tipus d’estades temporals

Moltes de les persones que resideixen en una residència no ho fan de forma permanent, sinó durant un temps determinat. Les conegudes com a estades temporals són un recurs que té com a finalitat poder ajudar l’entorn familiar en la cura dels seus éssers estimats, ja siguin persones autònomes o en situació de dependència.

A DomusVi són conscients de la importància de la cura de les persones grans, però també que existeixen una sèrie de condicionants i circumstàncies, en ocasions imprevistes, que converteixen una estada temporal en una solució apropiada per a aquestes situacions.

Els programes de curta estada poden ser necessaris si els cuidadors necessiten un descans o respir familiar, com pot ser un període de vacances. També poden ser un recurs interessant davant diversos imprevistos, com l’absència o convalescència del cuidador, un suport davant trasllats o viatges, i fins i tot a l’hora de fer front a obres al domicili, per posar alguns exemples.

Aquest tipus d’estades estan orientades a situacions concretes i moments puntuals, sempre estan plantejades amb l’objectiu de tornar al domicili. El servei s’adapta a les necessitats que presenta cada família, que és la que determina els dies, setmanes o mesos que necessiten, ja que la durada pot ser molt variada.

Respir familiar

Partint sempre des de l’empatia i els principis bàsics de les cures, l’atenció a persones grans també suposa un desgast, per això el cuidador necessita un període de descans físic o emocional. El programa de respir familiar que ofereix DomusVi és un excel·lent recurs perquè es pugui agafar un descans, dedicant-se temps. Un parèntesi que permet reprendre la cura amb una renovació de forces i d’il·lusió.

A més a més, aquest tipus d’estades ofereixen al cuidador la seguretat que el seu ésser estimat rep les atencions necessàries en un espai que s’assembla més a una llar que a una residència.

A través de la conciliació familiar i la confiança, els programes de respir familiar ofereixen un tracte personalitzat i pròxim, cuidant i prevenint la dependència, per mantenir al màxim les capacitats de la persona resident. També facilita que les atencions més físiques i de més desgast emocional puguin ser delegades en els professionals.

Des del primer dia, el resident s’integra en totes les activitats terapèutiques i d’oci. A més, durant aquest temps, el cuidador pot continuar veient el seu familiar quan ho desitgi, així com disfrutar també de les instal·lacions i dels serveis de la residència ja que sempre té les portes obertes a les visites.

Situacions imprevistes

A Espanya les cures recauen, en un alt percentatge de la població, en els cònjuges, que poden tenir la mateixa edat o fins i tot una de més elevada. Per això, una estada temporal pot ser també de gran ajuda davant motius de salut. Aquesta modalitat pot cobrir els períodes de convalescència i recuperació de la persona cuidadora. Tot i que també pot funcionar en el sentit oposat: que sigui la persona dependent la que necessiti cures específiques i professionals durant un cert temps. D’altra banda, els programes de curta estada es converteixen en una eina idònia que afavoreix la logística familiar davant determinats imprevistos transitoris que poden sorgir, com un viatge, un trasllat de domicili o reformes a la llar.

Atenció personalitzada

El grup DomusVi s’ha convertit en una referència gràcies al fet d’haver convertit les seves residències en autèntiques llars, aconseguint, a través d’una atenció individualitzada, pròxima i familiar, que les persones se sentin com a casa seva, sigui durant el temps que sigui. Per poder-ho fer possible, DomusVi compta amb professionals especialitzats i implicats a vetllar pel seu benestar i qualitat de vida. Aquesta atenció individualitzada també és present en els programes de curta estada i s’aconsegueix mitjançant una valoració de cada resident, cosa que permet determinar els plans de cura més encertats per fer la seva estada el més agradable possible. En aquest sentit, les persones grans disfruten d’un entorn tranquil, segur i totalment confortable. L’objectiu principal és transmetre aquesta sensació de llar i família, perquè el resident no se senti desubicat, a l’haver de canviar la seva rutina durant un temps concret.