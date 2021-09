Arriba el cap de setmana i el temor de molts veïns al soroll al carrer, especialment després del tancament dels locals d'oci nocturn, ja que la festa es trasllada allà. Més encara ara quan les temperatures mínimes a Saragossa ronden els 13 graus centígrads. El més normal és trucar a la Policia, tot i que s'han donat casos de llançament de cubs d'aigua des de finestres; però dissabte passat una dona va decidir, farta dels crits de tres menors d'edat, baixar al carrer i amenaçar-los amb una pistola Taser. No era l'únic que va esgrimir, ja que també portava una extensible i fins i tot un puny americà. La sexagenària va acabar detinguda per la Policia Nacional.

Els fets van tenir lloc de matinada al carrer Joan XXIII de l'aragonès barri de les Delicias, molt pròxim a la plaça de la Ciudadanía. Allà no haurien tingut problemes perquè no hi ha edificis pròxims, però els joves van decidir asseure's en uns bancs a prop del pis on viu la posteriorment detinguda. El sarau era tan gran que la dona, sense canviar-se de roba per a l'ocasió, va decidir baixar al carrer i adreçar-se als nois amenaçant-los amb la pistola elèctrica mentre els apuntava. Els va dir que marxessin d'allà o que la faria servir perquè no l'estaven deixant descansar. No la va utilitzar, però sí que va aconseguir intimidar-los.

Els menors, temorosos, no van dubtar a marcar el 091, que, malgrat que era una trucada estranya que fins i tot hagués fet pensar que es tractava d'una broma, va desplaçar fins allà unes patrulles de la Brigada de Seguretat Ciutadana de la Prefectura Superior de Policia d'Aragó. Els agents van procedir a detenir la veïna i a decomissar la Taser, que és considerada una arma prohibida i, per tant, li van imputar tinença il·lícita i amenaces. Si el que volia la dona era poder descansar a casa seva, la seva actitud va provocar el contrari, ja que va acabar dormint als calabossos de la comissaria Actur de la capital aragonesa. Ja diumenge va ser posada a disposició del Jutjat d'Instrucció número 8 de Saragossa, que, en funcions de guàrdia, en va acordar la llibertat provisional, si bé li va retirar l'arma.

El Codi Penal estableix que la persona que faci amenaces a una persona amb un objecte perillós o prohibit haurà de ser condemnat a presó de tres mesos a un any o treballs en benefici de la comunitat de trenta-un a vuitanta dies i, en tot cas, privació del dret a la tinença d'armes d'un a tres anys. Per ser menors d'edat els tres joves, la norma estableix una condemna superior. A això caldrà afegir-hi la sanció pertinent per l'ús de la pistola Taser, una arma que no té capacitat letal tret que l'objectiu tingui algun problema cardíac i que alguns sindicats policials i de funcionaris de presons han reclamat per poder utilitzar en determinades situacions.