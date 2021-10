Els fets van tenir lloc aquest dilluns. El pare de Mari Luz, Juan José Cortés, era detingut després d'agredir a una dona a l'estació de Santa Justa (Sevilla). Va ser la mateixa víctima, Candela Medrano -coneguda a TikTok amb més de 50.000 seguidors- qui es va encarregar de fer-ho públic a la xarxa social. La mateixa xarxa que, segons ha argumentat Juan José Cortés, utilitzava per «fer burles repetitives» cap a la seva filla Mari Luz, assassinada el 2008 pel pederasta Santiago del Valle a Huelva. Segons ha pogut saber CASO ABIERTO, quan la Policia Nacional va aconseguir detenir a Juan José Cortés, el pare de la menor assassinada va manifestar que l'havia agredit «amb un bastó» per haver carregat contra la seva filla a Internet. Cortés va assegurar que la dona havia gravat i publicat diversos vídeos a TikTok amb missatges com: «La teva filla és on ha de ser. La teva filla està ben morta».

«Estirada a terra»

Juan José Cortés es va trobar amb Candela Medrano de manera fortuïta, segons les indagacions. Eren les 18.00 hores del passat dilluns quan el pare de Mari Luz, acompanyat de la seva dona i del seu fill, sortien del McDonald's que hi ha dins de l'estació sevillana. En aquest moment, segons han confirmat fonts de la recerca, Candela Medrano entrava en el mateix local. Va intentar fugir sense èxit quan Cortès va començar a agredir-la, segons van registrar les càmeres de seguretat. Durant l'incident, «la dona es mantenia estirada a terra mentre era colpejada» una vegada i una altra per Cortés, segons afirmen fonts de la recerca a CASO ABIERTO. El pare de Mari Luz, «intentava desfer-se de tot aquell» que volia frenar l'atac. Davant l'aldarull generat, van intervenir agents de la Policia Nacional, Policia Local i vigilants de Seguretat Privada. La víctima va ser traslladada en ambulància a l'Hospital Virgen Macarena de Sevilla, on va ser atesa per les policontusions que va patir i que van requerir punts de sutura. La dona de Cortés, després de patir un atac d'ansietat, va ser enviada al mateix hospital.

«Estafadora de TikTok»

Encara que se la coneix com a Candela, el seu nom real és Encarnación J. Medrano. Nascuda a Mallorca, però establerta a Fuengirola (Màlaga), diversos internautes l'acusen de ser «l'estafadora de TikTok», on la dona demana als seus seguidors que li donin diners per recuperar el seu fill, després que els serveis socials de la Junta d'Andalusia li retiressin la custòdia. Segons ha pogut saber CASO ABIERTO, a Encarnación J. Medrano li consten 17 detencions per delictes de maltractaments, estafa, robatori amb violència i falsificació de moneda. L'última vegada que va ser arrestada va ser el 2019. La mateixa xarxa que va utilitzar per presumptament estafar als seus seguidors mitjançant rifes i enganys, va ser l'altaveu per denunciar l'agressió patida aquest dilluns a Santa Justa.

«Els ossos de Mari Luz ja estan secs i ben secs»

Després de ser posat en llibertat provisional, Cortés ha emès un comunicat a través del seu compte de Facebook en el qual explica que: «A aquesta senyora no la conec de res, només sé d'ella que va gravar diversos vídeos alegrant-se de la mort de la meva filla dient que si Mari Luz està morta, ben morta està i enterrada». El pare de la petita assassinada el 2008, afirma que «en un altre vídeo va dir que ja està bé amb tant de Mari Luz i Mari Luz, que els seus ossos ja fan olor (...), que ja estan secs i ben secs. En un altre, va dir que es feia un 'colacao' amb les seves cendres».

A més, Cortés s'ha excusat dient que, des que van matar a la seva filla, pateix «un trastorn de la personalitat per estrès posttraumàtic» i a vegades «tinc llacunes, no recordo les coses en situacions estressants i em bloquejo, no controlo les meves emocions, em fonc en negre, és una malaltia complicada». El pare de Mari Luz ha afegit: «La meva filla és i serà. Defensaré els meus fills amb dents i ungles, com qualsevol pare ho faria».