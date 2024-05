El Bisbal perd a la pròrroga el primer partit de la fase d'ascens (74-69)

El Sol Gironès Bisbal Bàsquet ha perdut aquesta tarda el primer partit de la fase d'ascens a LEB Plata contra l'Uros de Rivas (74-69) en una pròrroga forçada amb un triple de Solé, el jugador més destacat de l'equip de Carles Rofes. En el temps extra els gironins han arribat a dominar de 4 (65-69) gràcies a dos triples d'Espinosa i Solé, però els madrilenys, amb un tir de tres del seu màxim anotador, Bivolaru, a 37 segons del final, s'han tornat a posar per davant (71-69) i ja no han desaprofitat l'avantatge, que han eixamplat gràcies a una antiesportiva d'Enric Espinosa. La diferència en el rebot (58-33) i la pèssima estadística en tirs lliures del Bisbal (3/13) han acabat passant factura, com també alguna decisió arbitral. Demà el Bisbal s'enfrontarà al Llíria, el conjunt amfitrió de la fase, en un partit clau per, com a mínim, optar a la segona posició i poder-se jugar l'ascens en la repesca de diumenge.

El Bisbal ha arribat a tenir un màxim avantatge de 3 (11-14) al primer quart, però a partir d'aquest moment, l'Uros de Rivas ha firmat un parcial de 16-0 entre el final dels primers 10 minuts i l'inici dels segons, que ha disparat els madrilenys (27-14). Però els gironins no s'han rendit i amb un Solé estel·lar, secundat per Torrent i Enric Espinosa, ha igualat el partit. El saltenc, amb un triple sobre la botzina, ha empatat el duel abans del descans (33-33). El Rivas, molt superior en el rebot, no ha pogut trencar mai el partit tot i, per exemple, els dos triples seguits de Biersack i Maxi Sole (61-54). Cada vegada que el rival marxava, el Bisbal apareixia amb la seva bona defensa i la inspiració ofensiva per tornar a igualar el partit o evitar que es trenqués. Si al final de la primera part havia sigut un triple de Torrent el que empatava, en la segona qui va forçar la pròrroga va ser Jaume Solé amb un tir de tres (63-63). En el temps extra, tot i haver-se posat per davant, els gironins no han pogut assegurar la victòria i han acabat perdent el primer partit de la fase.