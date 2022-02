La jove catalana detinguda per amenaçar i assetjar a l'actriu Candela Peña i al seu fill es feia passar per un home i li proposava tenir relacions sexuals, segons ha sabut CASO ABIERTO, el canal d'investigació i successos de Prensa Ibérica. «Et vull. Et cardaria. Em correria a...», li va escriure. «Només de pensar-te, em corro, quin polvàs, nena». Signava aquests missatges des de diferents perfils d'Instagram, tots signats per homes (Javier, Miguel, Jorge...). L'actriu Candela Peña va posar la primera denúncia per aquest assetjament el passat 22 de maig en una comissaria de Madrid. La va ampliar el 27 de maig i una vegada més el passat 1 de desembre, vist que l'assetjament no cessava, arribaven les amenaces de mort i que arribaven ja al seu fill, de 10 anys. Al costat dels missatges sexuals, el que deia ser un home la insultava («puta», «gossa») i l'amenaçava de mort a ella i al seu fill: «mataré al teu fill ràpid, gossa». En altres ocasions li desitjava tota mena de patiments: «Tant de bo enxampi la covid el teu fill, cara de subnormal», «tant de bo enxampi el càncer el teu fill» i «tant de bo s'ofegui en el seu propi vòmit, puta», li va escriure entre els centenars de missatges que li va enviar durant vuit mesos.

Detinguda a Barcelona una dona per ciberassetjar l'actriu Candela Peña i el seu fill de 10 anys A INSTAGRAM La jove assetjadora, que no té antecedents i viu amb els seus pares a Cornellà (Barcelona), va arribar a crear 20 perfils falsos d'Instagram. No deixava d'enviar missatges barrejant el sexe amb les amenaces. Després d'analitzar-los, els investigadors de la Unitat Central de Ciberdelinqüència de la Policia Nacional van demanar col·laboració a la xarxa social i van descobrir que es connectava des d'un domicili a Cornellà. La principal preocupació va ser que fes el salt a un acostament i pogués fer mal físic a l'actriu i el seu fill, un fet que, segons els investigadors, mai va intentar. Després de vigilar el domicili, l'assetjadora va ser detinguda el 26 de gener a casa seva, per sorpresa dels seus pares, un matrimoni humil de classe treballadora. La jove, que no té professió coneguda, es va negar a declarar a comissaria i el jutge l'ha deixat en llibertat, acusada de suposats delictes d'assetjament i amenaces greus. No ha sabut explicar per què va començar el seu assetjament a l'actriu.