Jaime Guerrero, conegut com a Pepe, un noi de 15 anys que jugava a futbol, va morir assassinat a cop de matxet al carrer Atocha de Madrid el 5 de febrer. La investigació de la Policia Nacional apunta que el van matar diversos integrants de la banda dels Dominican Don't Play (DDP). De fet, membres d'aquesta banda ja van anar a «caçar» Jaime una nit del mes de desembre passat, tot i que la policia ho va evitar, segons ha sabut CAS OBERT, canal d'investigació i successos de Prensa Ibérica. Aquella tarda, diversos policies de paisà van rebre una informació inquietant. Els DDP anaven a sortir de «caça» per una zona molt concreta del districte madrileny de Villa de Vallecas. Els agents van acudir a la zona i van seguir alguns d'ells, que els van portar fins a un bloc d'habitatges.

PREPARATS PER ATACAR

A l'entrada, van comprovar que es posaven les caputxes i es preparaven per atacar algú. En aquell moment, els policies els van detenir i els van identificar. Portaven diverses armes blanques, que van ser requisades, però no van dir on anaven ni què anaven a fer. Després de l'assassinat de Jaime, comès a la porta d'una discoteca del carrer Atocha de Madrid, els investigadors han revisat les últimes operacions contra bandes i han descobert que aquella tarda de desembre, els DDP armats estaven justament a la porta del bloc d'habitatges de Vallecas on Jaime vivia amb la seva família. Aquella nit, el jove es va salvar. El delicte que hauria comès Jaime, que jugava a futbol a l'equip cadet del Móstoles, era haver rebutjat les companyies dels DDP i tontejar en els últims temps amb els seus enemics, l'altra banda que es disputa part del territori en alguns barris de Madrid, Los Trinitarios. I també, segons fonts del cas amb la banda dels Bloods, que ha segellat una aliança a Madrid amb Los Trinitarios i contra els DDP.

'DONAR LA VERDA'

Deixar una banda o rebutjar entrar-hi és un afront que pot ser castigat fins i tot amb la mort. Quan un integrant d'una banda la vol abandonar, i encara més si és per acostar-se a una banda rival, els suprems (caps) poden 'donar la verda', que significa autoritzar que se'l sotmeti a qualsevol mena de càstig quan se'l vegi. El 5 de febrer, Jaime estava a la porta d'una discoteca al carrer Atocha. Llavors, i de manera aparentment casual, un integrant dels DDP el va reconèixer i van anar contra ell. El van «matxetejar» allà mateix, i allà va morir. El jove havia augmentat en els últims temps la seva relació amb integrants de la banda de Los Trinitarios. Malgrat la seva curta edat, ja havia sigut investigat per dos robatoris amb violència. Quan va ser assassinat, portava un matxet i una pistola de balins. Després de l'assassinat de Jaime, conegut com a PP, diversos amics han penjat vídeos d'homenatge a les xarxes socials. En alguns dels missatges s'hi inclouen imatges seves («Descansa en pau, Guerrero», «Cuida't allà a dalt») i simbologia de la banda de Los Trinitarios, al costat de missatges amenaçadors: «Seràs venjat».