Quatre nous detinguts, ja són 11, i 600 persones més investigades per obtenir il·lícitament la pauta completa de vacunació. Ja són un total de 2.200 les inscripcions fraudulentes en el Registre Nacional de Vacunació.

Agents de la Policia Nacional continuen la investigació contra l'entramat criminal que proporcionava passaports COVID falsos. Una nova fase, en el marc de l'operació 'Jenner', ha permès, a més, reconèixer la utilització de noves claus de personal sanitari que permetien l'accés al sistema.

Ja han transcendit alguns dels noms implicats en aquesta ocasió. L'actriu Verónica Echegui, recent guanyadora del Goya al millor curt de ficció, i a Abraham García, guanyador de l'edició de 2014 del reality 'Supervivientes', figuren entre els presumptes clients de la xarxa.

Les perquisicions policials que havien començat el mes de gener passat amb una primera fase d'operació, van suposar la desarticulació de la branca espanyola d'aquesta organització criminal. En aquesta primera fase, es va constatar la inscripció fraudulenta de 1.600 persones en el registre, després de comprovar la implicació de personal sanitari que introduïa a persones no vacunades que obtenien un codi QR per a aconseguir el certificat de la pauta completa contra la COVID – 19. Se sumen nous sanitaris implicats i 600 persones més que haurien estat vacunades de manera fictícia.

Col·lectius antivacunes

Conclosa la primera fase de l'operació, els agents van prosseguir amb la investigació per identificar a nous implicats. Les perquisicions han portat a l'arrest de quatre persones més que actuaven com a intermediaris en la xarxa criminal.

Entre els detinguts es troba una dona, que captava a empresaris de diferents parts del territori nacional i a altres col·lectius antivacunes o de caràcter negacionista. Així mateix, també funcionant com a intermediaris, els altres tres arrestats van arribar a captar a 600 clients perquè fossin registrats il·legalment com a vacunats.

A més, la recerca policial ha contrastat la utilització il·lícita d'altres claus diferents a les investigades a la fase anterior, amb les quals s'hauria registrat aquests nous clients. Aquesta fase, denominada operació 'Jenner', està basada, per tant, en la importància i gravetat de l'entrada il·legal en el Registre Nacional de Vacunació per a inscriure com a vacunats a persones que no ho estan.

Fins al moment la recerca suma per tant onze persones detingudes com a presumptes responsables dels delictes de falsedat documental i contra la salut pública, acumulant un total de 2.200 investigats per haver obtingut el passaport COVID de manera fraudulenta.

L'operació, iniciada amb una primera fase en la qual es va aconseguir determinar la relació amb organitzacions franceses per la falsificació dels codis QR, continua oberta amb una última i tercera fase centrada a realitzar les detencions dels principals membres de l'organització.