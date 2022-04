Fred com el glaç –la mateixa fredor que va demostrar diumenge passat quan assestava cadascuna de les ganivetades al seu fill–, sense mostrar cap indici de penediment durant l'hora i mitja que va durar la seva declaració davant el jutge, relatant amb detall el seu brutal crim mentre el Jordi, d'11 anys, sang de la seva sang, mirava d'escapar-se del domicili patern, a Sueca. I fins i tot va arribar a culpar la seva víctima de l'assassinat del petit per haver-lo abandonat. «Si hagués tornat al meu costat, això no hauria passat», va deixar anar amb menyspreu envers la seva exparella i mare del menor el parricida, presumpte fins que hi hagi una condemna en ferm de presó permanent revisable, màxima pena que contempla el codi penal i a la qual s'enfrontarà en una fase més avançada del procediment.

José Antonio A. C., de 47 anys, és a la presó després que el titular del Jutjat d'Instrucció número 4 de Sueca, en funcions de guàrdia i, a més, el competent en la causa en ser l'encarregat de violència contra la dona, acordés ahir el seu ingrés a presó provisional, comunicada i sense cap possibilitat de fiança. La interlocutòria d'ingrés a la presó recull fins a quatre delictes. D'una banda, l'assassinat per la mort astuta del menor, sense capacitat de defensar-se davant l'atac del seu pare –fet que suposa també l'agreujant de parentiu– armat amb un ganivet de petita mida. També pel maltractament psicològic a la mare per violència vicària. El mateix arrestat va reconèixer davant el jutge que va posar fi a la vida del seu propi fill perquè sabia que era el que la seva exdona més estimava en aquest món, per causar-li un dolor inhumà. «Està morta en vida, només vol anar-se'n amb el seu fill», van indicar fonts de l'entorn de la mare del petit.

A més, se li imputa un episodi de maltractaments ocorregut el març del 2021 –anterior al de la condemna– quan va llançar la seva parella sobre el llit i la va agafar fortament del coll, i un delicte de trencament continuat de condemna per incomplir de manera reiterada l'ordre d'allunyament de 200 metres i de comunicar-se amb la seva exparella i mare del nen que va dictar aquest mateix jutjat el mes d'agost després d'un judici ràpid. De fet, des que es van separar l'estiu passat, el presumpte assassí havia estat assetjant la seva ex amb missatges i trucades incessants perquè tornés amb ell. «Tenia por i pensava que si el denunciava seria pitjor», argumenta una amiga de María Dolores. La mateixa nit abans del crim i al llarg del matí de diumenge 3 d'abril, José Antonio A. C. va fer desenes de trucades a la seva exparella i li va enviar missatges exigint-li veure el nen, fent cas omís de la prohibició de comunicar-se amb la seva víctima dictada pel jutge junt amb la condemna de 40 dies de treballs en benefici de la comunitat, i que encara estava en vigor.

«No es pot ser bona, se'l va emportar aquell matí perquè estigués unes hores amb el seu pare i celebrés l'aniversari amb ell i mira què volia fer», es lamenta Mari Carmen, que també es mostra molt crítica amb la decisió del jutge de no prohibir-li les visites. «No tenia més remei que deixar-l'hi, sinó, s'exposava que ell la denunciés per incomplir el règim que havia marcat el jutge», exposa aquesta amiga, alhora que aclareix que de totes maneres no arribava a refiar-se'n del tot i mai el deixava quedar a dormir, «el solia deixar els diumenges una hora o dues».

«Els volia matar a tots dos»

El dia del crim el presumpte assassí li va demanar que ella també es quedés a celebrar l'aniversari del nen, «els volia matar a tots dos», afirma aquesta amiga sobre les intencions del parricida. No obstant això, la mare, que li tenia pànic, però que mai va pensar que pogués fer cap mal al fill de tots dos, va anar a Sueca acompanyada per l'àvia materna, i va deixar el petit a la cantonada, per no acostar-se al seu agressor. Eren les 13.00 hores. Tan sols mitja hora després, quan ja havia tornat a Cullera, municipi on resideix, el seu fill li va enviar un àudio demanant-li que anés a recollir-lo, que no volia estar amb el seu pare.

La dona, espantada li va trucar i va sentir un crit. Tot seguit, i sense poder parlar amb el petit per saber com estava, es va dirigir ràpidament cap a Sueca, mentre trucava a l'àvia paterna, que viu a prop del seu fill. Quan l'àvia va arribar a la casa, al carrer Rafael Hervás, el menor encara era viu, pels crits que procedien de l'interior. Va tractar sense èxit que el seu fill li obrís la porta, fins i tot va intentar tirar la porta a terra amb puntades de peu. En el temps que va córrer a avisar la Guàrdia Civil, l'assassí va acabar d'executar el crim