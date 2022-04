Un dia després de l'incendi que va alarmar una zona de l'Eixample, ha arribat l'hora d'avaluar els gravíssims danys de l'edifici situat al carrer de València, 73, arran d'una explosió en un bar situat als baixos. L'habitatge entra ara en una fase de rehabilitació considerable perquè a causa de l'incendi s'han vist afectades qüestions estructurals importants. «S'ha procedit a l'apuntalament d'una paret de càrrega afectada com a pas previ a un estudi més complet de les tasques de rehabilitació de l'edifici», ha explicat aquest matí Víctor Molinet, cap d'unitat dels Bombers de Barcelona. Aquesta circumstància, que afecta sobretot els pisos situats a les portes de la segona, les que es troben a sobre del bar Champi, ha fet que es determinés que els veïns afectats poden tardar mesos a tornar a les seves residències.

Tots els inquilins del carrer de València encara no poden tornar a casa seva, i s'han allotjat en cases de familiars i amics, tot i que avui hi han pogut entrar a recollir les seves pertinences després del permís del cos de bombers. No ho han pogut fer els del principal segona, el pis situat a sobre del bar, ja que l'explosió va afectar per complet el forjat i el terra. L'explosió va provocar, en primer lloc, un enorme esvoranc al costat de la porta d'aquest habitatge. Dues de les veïnes de València, 73, una mare i una filla, han passat la nit al centre d'urgències i emergències socials de l'ajuntament, segons ha explicat Albert Batlle, tinent d'alcalde de Seguretat, en una compareixença davant els mitjans de comunicació.

Dos pisos a l'avinguda de Roma

La situació provocada per l'incendi també afecta dos habitatges de l'avinguda de Roma, 90, on van arribar els efectes de l'incendi a través del celobert limítrof dels dos edificis. Els seus propietaris tampoc no han pogut dormir casa, ja que aquests habitatges s'han vist afectades per qüestions d'habitabilitat, tot i que no hi ha problemes, com sí que n'hi ha a l'edifici de València. Així, és probable que en les pròximes hores puguin tornar als seus domicilis.

Batlle també ha explicat que només es manté ingressada en un centre hospitalari la propietària del bar, que continua sota custòdia policial i a la qual els Mossos encara no han pres declaracions. El seu estat de salut no perilla, segons ha puntualitzat el regidor, que ha reiterat que la Guàrdia Urbana va acudir al bar l'1 d'abril perquè els veïns havien posat denúncies. «En aquesta inspecció no es van detectar problemes de seguretat, però, sí, d'insalubritat, tenint en compte que és un bar». El cap de bombers, per la seva part, ha explicat que la investigació per delimitar les causes de l'accident, a càrrec de la policia científica dels Mossos, és «molt complexa», de manera que els resultats no estaran en les pròximes hores.