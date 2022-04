Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 27 anys per proposar a un conegut matar un familiar de la seva exparella. La detenció va tenir lloc el 6 d'abril passat per part d'agents de la Unitat d'Investigació de la comissaria de Sabadell. L'home, detingut com a presumpte autor d'un homicidi en grau de temptativa i un delicte de lesions en l'àmbit de la llar, va passar a disposició judicial davant del Jutjat d'Instrucció en funcions de guàrdia de Sabadell, el qual va decretar el seu ingrés a presó. Els investigadors van tenir coneixement dels fets a principis d'abril quan un home va denunciar que un conegut seu li havia ofert diners perquè ell o algú que ell conegués cometés el crim.

En un primer moment li va demanar que agredís greument la filla de la seva exdona i ell s'hi va negar. Tot i això, un temps després el va tornar a contactar per fer-li una altra proposta: matar un familiar de la seva exparella. Segons els Mossos, el canvi d'objectiu era perquè el detingut ja havia causat mal a la jove. Concretament, li havia posat droga a una beguda de la noia, la qual va acabar hospitalitzada per aquest fet.