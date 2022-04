Quan l'avi se'n va anar a la terrassa de l'habitatge de Palma a estendre la roba, el seu net el va anar empenyent i el va arrossegar fins a fer-lo fora de casa i deixar-lo al carrer. Agents de la Policia Nacional han detingut el dimarts a aquest jove, de 26 anys, per un presumpte delicte de maltractaments en l'àmbit familiar. Els fets van passar sobre dos quarts de tres de la tarda d'aquest dimarts en el barri palmesà de Plaza de Toros. L'avi va sortir a la terrassa a estendre la roba, després de treure-la de la rentadora, quan el seu net es va dirigir cap a ell i el va agafar fortament. Sense que l'ancià pogués reaccionar, va ser arrossegat pel jove fins a fer-lo fora de casa i deixar-lo al carrer. A continuació, l'agressor va agafar el somier i el matalàs on dormia la víctima i els va posar boca avall.

L'incident va ser presenciat per altres membres de la família. En veure el comportament furibund del net cap al seu avi van decidir avisar a la Policia per denunciar els fets. Una patrulla de la Policia Nacional es va personar poc després davant l'immoble del barri palmesà de Plaza de Toros. Quan van arribar al domicili, els agents es van trobar a l'entrada amb l'avi expulsat del domicili pel seu net, que els va narrar el que li havia passat. Només traspassar el llindar de l'habitatge, els agents es van topar amb un jove que els llançava una cadira. Es tractava del net que, pel que sembla, creia que es tractava del seu avi i li volia impedir l'entrada d'aquesta manera contundent.

En adonar-se que eren policies, el net va decidir col·laborar amb ells. Les discussions entre el jove i el seu avi no eren una cosa nova. I el primer cada vegada es tornava més agressiu amb l'ancià. El seu objectiu era que aquest no convisqués més amb ells i fins i tot va arribar a amenaçar al seu pare. Després de recaptar testimonis per aclarir què havia passat, els agents van detenir al jove per un presumpte delicte de maltractaments en l'àmbit familiar cap al seu avi.