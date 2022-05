Marc Ayala, l'exregidor de Cultura de Valls investigat com a presumpte autor d'un delicte d'abusos sexuals a un menor d'edat, també ha plegat de la Diputació de Tarragona. N'era diputat provincial del grup Junts per Catalunya. La junta de portaveus de la Diputació s'ha reunit aquest dijous al matí, convocada per la presidenta de l'ens, per donar compte de la renúncia de l'acta de diputat presentada per Ayala, que dimecres també va dimitir del seu càrrec a l'Ajuntament de Valls en fer-se pública la investigació. Ayala va ser detingut dimarts pels Mossos i es va decretar la seva llibertat amb càrrecs. L'actual diputada delegada del Pla d'Actuació Municipal (PAM), Marta Blanch, assumirà provisionalment les funcions de l'exdiputat.

«Des de la Diputació de Tarragona condemnem fermament qualsevol mena d'abús, especialment entre els col·lectius més vulnerables, i volem expressar el nostre suport a les víctimes, en espera que la justícia aclareixi els fets succeïts», exposa la institució supramunicipal, a través d'un comunicat.