Els Mossos d'Esquadra han detingut el regidor de Cultura de Valls, Marc Ayala (JxCat), per un delicte d'abús sexual a menors. La policia catalana ha confirmat a l'ACN la detenció aquest dimarts pels volts de les set de la tarda. En concret, l'abús seria a un menor que en aquell moment tenia 13 anys amb qui hauria mantingut una relació fa uns anys, segons ha pogut saber l'ACN. Ayala, que ara té 33 anys, és quart tinent d'alcalde. L'Ajuntament, de moment, no es pronuncia al respecte. Ayala va ser traslladat a comissaria i està previst que en les pròximes hores passi a disposició judicial. Segons l'Ara, aquest no seria l'únic cas. Un altre jove ha explicat al diari que quan tenia 14 anys també va mantenir relacions amb el regidor.

Aquest segon jove ha relatat que va conèixer Ayala a través dels assajos per al Pessebre Vivent de Valls. Durant un temps van mantenir relacions sexuals a casa del ja regidor, que li deia que no expliqués res. Els fets van passar el 2014 i s'haurien allargat diversos mesos.