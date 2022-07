El Sistema de Vigilància Epidemiològica d'Andalusia ha detectat un brot de verola del mico en un establiment de tatuatges a la província de Cadis que ja afecta 12 persones. La Conselleria de Salut i Famílies de la Junta d'Andalusia ha tancat de manera preventiva el local i ha començat a investigar l'expansió del brot a través de la cerca activa de casos i contactes estrets.

El mateix organisme ha recordat al sector del tatuatge com n'és d'important realitzar tatuatges i pírcings esterilitzant els productes i utensilis que s'usen en aquesta situació. L'objectiu és no generar riscos per a la salut dels clients ni a la dels treballadors. Per això s'ha tancat de manera preventiva aquest establiment de Cadis per investigar què ha passat.

L'Organització Mundial de la Salut (OMS) ha declarat el dissabte 23 de juliol l'emergència internacional pel brot de verola del mico després de detectar 16.000 casos a 75 països. En poques setmanes, la xifra s'ha multiplicat per quatre; això sí, d'aquesta xifra de contagis, només 5 han mort a causa de la malaltia.