Un home de 86 anys ha mort ofegat aquest dijous al matí mentre es banyava a la platja de Llevant de Salou. El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha rebut l'avís a les 11.29 hores per part del servei de socorrisme, que informava que havien tret de l'aigua un home i que l'estaven intentant reanimar. Tot i les maniobres de reanimació fetes pels socorristes i per dues unitats del SEM, l'home ha acabat morint a la platja. El SEM també ha mobilitzat suport psicològic per als familiars. En aquell moment a la platja hi onejava bandera verda. Fins al lloc dels fets també s'hi han desplaçat efectius dels Mossos d'Esquadra, de la Policia Local i de la Guàrdia Civil, que s'encarrega de les diligències.