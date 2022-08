686 anys de presó són els que li han caigut al jove de 31 anys que es va aprofitar de 98 menors d'edat a través de WhatsApp i Instagram entre 2015 i 2018. El pederasta oferia regals, diners i altres reclams a les seves víctimes a canvi que mantinguessin relacions sexuals amb ell. El Tribunal Superior de Justícia de Madrid ha ratificat una sentència que ja va emetre l'Audiència madrilenya i que condemnava a José Ángel S.R. per 15 delictes d'abusos sexuals a menors de 16 anys. També se li ha castigat per 98 delictes per captar i utilitzar contingut pornogràfic de menors, 74 per difondre material pornogràfic, 25 per exhibicionisme, 13 per corrupció de menors i un per estar en possessió de pornografia infantil.

AIXÍ ACTUAVA EL PEDERASTA DE LES XARXES SOCIALS El condemnat contactava a través d'Instagram o grups de WhatsApp amb menors de 16 anys amb l'objectiu d'obtenir favors sexuals o material pornogràfic. Quan entaulava comunicació amb les víctimes, es feia passar per una noia menor d'edat anomenada L. D'aquesta manera, el sentenciat es guanyava la confiança dels menors i començava converses sexuals explícites amb ells: enviava fotos de la noia fictícia nua per a, al seu torn, obtenir les fotografies dels joves centrades en els seus genitals. Després, quan l'engany ja estava efectuat, els proposava a les víctimes tenir una trobada sexual amb 'L' i un altre amic: el pederasta. Llavors, José Ángel els posava com a condició que quedessin amb ell primer per a, posteriorment, poder veure a la suposada noia.