Davant el jutge, ni una paraula, fora de la Ciutat de la Justícia, davant els mitjans de comunicació, va tornar a explicar la seva versió, sense més. «Jo no li vaig injectar insulina», va assegurar Ángela Dobrowolski, l'exdona del productor audiovisual Josep Maria Mainat, que és diabètic. El magistrat li va comunicar l'ordre de processament per intentar matar al seu exmarit i després es va acollir al seu dret a no declarar. «No estem conformes amb aquesta resolució», va subratllar el seu advocat, Juan Carlos Galbán. El jutge li atribueix un possible delicte d'homicidi o assassinat en grau de temptativa, més altre de revelació de secrets, en haver accedit al correu electrònic de l'exintegrant de La Trinca i fundador de Getmusic. Va ser llavors quan es va adonar que l'excantant no només s'estava divorciant d'ella, sinó que la volia apartar de la suculenta herència.

Dobrowolski ha arribat tard i en patinet a la Ciutat de la Justícia. A l'interior del jutjat ha estat pocs minuts. El magistrat li va comunicar l'ordre de processament. Ella, a través del seu advocat, ja l'ha recorregut davant l'Audiència de Barcelona. L'argument, segons fonts jurídiques, és la suposada falta de concreció en la resolució en la qual el jutge sosté que hi ha indicis de criminalitat contra la dona, sobre la base de les declaracions dels testimonis i les proves practicades durant la instrucció del cas. En haver-se convertit aquesta causa en sumari, l'assumpte passarà en un futur pròxim a l'Audiència de Barcelona, que és on se celebrarà el judici.

12 minuts per a telefonar a l'ambulància

A la sortida de la Ciutat de la Justícia, Dobrowolski va assegurar: «La meva versió no ha canviat en res; ni en un punt, ni en una coma. (...) És un relat dels fets». La dona de Mainat va insistir que només va injectar al seu exmarit unes substàncies que ell normalment es posava. «No tenia motius per a voler-lo perjudicar (...) jo mai li he injectat insulina». La processada ha negat que trigués 30 minuts, com sostenen els investigadors, a avisar a l'ambulància, sinó que van ser 12 minuts i mig. Sí que va admetre que quan li va donar el segon «xoc» no va actuar amb rapidesa. «Va ser l'únic retard», va confessar.

En ser preguntada pels múltiples viatges que va fer la nit del 22 de juny del 2020, quan van passar els fets, Dobrowolski va recalcar que aquella actitud era habitual en una «nit a can Mainat». La dona va aprofitar per queixar-se que no pot veure als seus fills i que l'última vegada que els va veure va ser abans de Nadal. Segons ella, ha sol·licitat que es revisi el règim de visites que es va pactar en el divorci amb Mainat. «Això està deixant un impacte en mi i en els meus fills», va afegir. Ella va decidir suspendre aquelles visites perquè eren supervisades, perquè té una ordre d'allunyament. El seu advocat va negar, per part seva, que la processada hagués estat en crida i cerca, perquè no ho va ordenar cap jutge i només era per comparèixer davant els Mossos d'Esquadra per un presumpte trencament de l'ordre d'allunyament.