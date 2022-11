Una família de Mairena del Aljarafe (Sevilla) ha iniciat accions judicials per la mort del seu fill a l’Hospital San Juan de Dios de la comarca, dies després de ser reduït de manera «brutal» per dos agents de la Guàrdia Civil que havien sigut reclamats per atendre un suposat cas de violència domèstica.

Segons ha difós a la xarxa social Twitter el pare del mort, el 12 de setembre, el seu fill Carlos, de 37 anys, «va ser reduït per la Guàrdia Civil a la porta» de la vivenda familiar, a la qual els agents havien acudit per actuar davant un presumpte cas de violència masclista, segons l’institut armat.

Exposant imatges de vídeo que mostren la detenció del seu fill per part de dos agents de la Guàrdia Civil, assenyala que en Carlos «va morir com a conseqüència d’això el dia 19» de setembre.

Dificultats per respirar

L’advocat de la família, Luis Romero, ha explicat en una entrevista a Tele 5 que en Carlos va morir efectivament el 19 de setembre a l’hospital comarcal d’El Aljarafe, on estava «en coma, mantingut amb respiració assistida», i ha assenyalat que les imatges que té la família sobre la seva detenció reflecteixen com els agents actuants es mantenen «muntats» sobre el cos de l’arrestat quan ja estava «subjectat» i mostrava «dificultats per respirar», ja que als vídeos se l’escolta com «panteixa». Malgrat això, segons indica, els efectius van aplicar «tota la força».

Segons el lletrat, s’ha personat davant el Jutjat d’Instrucció número 2 de Sevilla com a acusació contra els dos agents per un presumpte delicte d’homicidi imprudent i reclama especialment l’entrega de l’expedient amb l’autòpsia practicada al cadàver.

Soy Ángel Bejarano Romero dni 28417098T. El 12/09/22 mi hijo Carlos de 37 años fue reducido por la guardia civil en la puerta de mi casa de manera brutal y falleció como consecuencia de ello el día 19. Los videos que veis al ver como lo reducían brutalmente son grabados por mi. pic.twitter.com/vZyi6MkOLq — Ángel (@AngelB1951) 8 de noviembre de 2022

Fruit de la denúncia, segons han indicat a Europa Press fonts judicials, aquesta instància judicial ha incoat diligències prèvies i està pendent de rebre l’informe d’autòpsia, per saber la causa concreta de la mort d’aquesta persona, i s’ha citat els pares el febrer del 2023 per a l’oferiment d’accions legals. La Guàrdia Civil, per la seva banda, assenyala que el cas està judicialitzat i que ha remès al jutjat la documentació corresponent.