La germana d’Edwin Arrieta, Darlin, ha visitat aquesta setmana el nostre país per trencar el seu silenci en el programa de Jaime Cantizano en TVE, ‘Mañaneros’. Una esperadíssima entrevista en què, a més de demanar justícia per al metge colombià i que Daniel Sancho –presumpte assassí del seu germà– compleixi la pena íntegra a Tailàndia, també s’ha mostrat molt dura amb els pares del cuiner espanyol, Rodolfo Sancho i Silvia Broncalo, per no posar-se en contacte amb la seva família.

«Ells estan patint, però poden tornar a sentir la veu del seu fill. Que recordin que a l’altre costat del mar hi ha uns pares de la tercera edat patint encara més. Perquè el meu pare es va acomiadar del meu germà i no el tornarà a veure», es lamentava.

No obstant, i conscient que Rodolfo i Silvia «són uns pares que estan patint com ho estan fent els meus», Darlin ha allargat la mà a l’actor i a la seva exdona i ha assegurat que si viatgessin a Colòmbia no tindrien problema a rebre’ls: «Si ells volen anar a Lorica, no tenim cap problema amb això», ha afegit, deixant la porta oberta a una possible trobada entre les dues famílies.

Una visita al nostre país en què la germana d’Edwin Arrieta també ha revelat el contingut íntegre del missatge que Rodolfo li va enviar dos dies després de la detenció de Daniel per l’assassinat del cirurgià. Un esquinçador text que no havia fet públic abans perquè no sabia si realment havia sigut l’artista. Una cosa que ha corroborat durant la seva estada a Espanya, comprovant que el número que es va posar en contacte amb ella pertany al protagonista d’‘Isabel’. «Li dono les gràcies i accepto el seu condol. Déu s’encarregarà de tot això», ha apuntat Darlin.

Un missatge del qual ja s’havia filtrat una part i que ara, sis setmanes després de l’atroç crim, coneixem al complet: «Hola Darlin, soc Rodolfo Sancho, pare de Daniel Sancho. El primer vull donar-te el meu més sentit condol a tu i a tota la teva família, la meva ànima està amb vosaltres. No tinc paraules per expressar el dolor que sento amb aquesta situació, no vull ni imaginar el que esteu sentint vosaltres. No saps quant ho sento, estic destrossat», confessa.

«Amb el cor trencat»

A continuació, l’actor intenta buscar una explicació a l’atroç crim perpetrat suposadament pel seu fill que, «és obvi, va tenir algun tipus de brot psicòtic o que tenia alguna malaltia mental que mai havia aflorat». «Però sens dubte, no hi ha disculpa ni perdó pel que ha fet», reconeix.

Després de confessar que ha «preferit escriure en lloc de trucar per por que no fos el millor moment», i d’oferir-se a parlar amb els Arrieta si així ho desitgen –«Si vols que parlem estic a la teva disposició en aquest número»– Rodolfo s’obre en canal i revela que està «destrossat i amb el cor trencat».

Una carta oberta que acaba desitjant a la família d’Edwin que «tard o d’hora trobeu la pau als vostres cors». «Jo no sé si tornaré a trobar-la» admet, abans d’acomiadar-se confessant que està «sense paraules» i transmetre de nou el seu «més sentit condol». «Estic a la seva disposició. R,S», conclou el missatge.