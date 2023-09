La Fundació Franz Weber ha denunciat la programació d'un "espectacle còmic taurí" amb participació de persones amb nanisme que se celebrarà el proper cap de setmana a Sarracín de Aliste, pertanyent a l'Ajuntament de Riofrío de Aliste.

Aquest espectacle objecte de la demanda té el nom oficial de "Popeye torero i els seus nans mariners", un espectacle que ha voltat per Espanya i que promet "trenta artistes a la roda per divertir a tots: nens, joves i grans" durant les festes de Sarracín en honor a San Miguel Arcàngel.

Denúncia

La Fundació ha assegurat aquest dilluns en un comunicat que aquest espectacle previst el proper dia 30 de setembre comptarà amb persones amb acondroplàsia i contravé el Reial Decret Legislatiu 1/2013, del 29 de novembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei General de drets de les persones amb discapacitat i de la seua inclusió social.

La queixa s'ha traslladat davant de la Conselleria de Família i Igualtat d'Oportunitats de la Junta de Castella i Lleó.

En el seu escrit, fonamenta la seva denúncia que la normativa prohibeix els espectacles o activitats recreatives en què s'usin persones amb discapacitat o aquesta circumstància "per suscitar la burla, la mofa o la irrisió del públic de manera contrària al respecte a causa de la dignitat humana."

Ha recordat que col·lectius com l'Associació Nacional per a Problemes de Creixement, la Fundació ALPE Acondroplàsia, ADEE Espanya, Afapac, CERMI o Fundació ONCE van treballar durant anys per tirar endavant aquesta normativa ia més des d'octubre del 2022 hi ha un programa per millorar l'ocupabilitat de les persones amb acondroplàsia fora daquests esdeveniments.

La Fundació ha estimat "molt greu" que el mateix Ajuntament pugui donar suport aquest esdeveniment en contribuir a "perpetuar estereotips sobre la manera com es representa les persones amb acondroplàsia en actes públics".

Ha recordat que els últims mesos tant a Castella i Lleó com a altres comunitats com Extremadura, Múrcia, Castella-la Manxa o Andalusia s'han denegat espectacles similars atenent el marc normatiu vigent a Espanya.