Una embarcació d'esbarjo que navegava entre Tossa de Mar i Santa Cristina d'Aro ha localitzat aquest migdia el cos sense vida d'un home surant a l'aigua a Santa Cristina d'Aro.

Els seus tripulants de l'embarcació han alertat poc després de les 12 del migdia el 112 i s'han mobilitzat els efectius d'emergències: Salvament Marítim, els Mossos, la Policia Marítima dels Mossos, els Bombers, la Guàrdia Civil i la Policia Local de Santa Cristina d'Aro.

El cos és el d'un home de mitjana edat -40 a 50 anys- que anava vestit i de moment no està identificat.

La policia judicial de la Guàrdia Civil ha obert una investigació. De moment es desconeixen les causes de la mort i com ha anat a parar al mar. Caldrà esperar el resultat de l'autòpsia que se li practicarà a l'Institut de Medicina Legal i Forense de Girona per aclarir les circumstàncies i també la identitat.No es descarta que pugui ser una persona que havia desaparegut fa uns dies de la zona.La policia està revisant les denúncies de desapareguts.

Quan l'embarcació ha localitzat el cadàver aquest es trobava a uns 200 metres de la costa entre la cala de Vallerponsa i el restaurant Rosamar de Santa Cristina d'Aro. La Policia Marítima dels Mossos ha mobilitzat la seva embarcació de Palamós i és qui ha rescatat el cos de dins de l'aigua i l'han portat cap al port de Sant Feliu de Guíxols per examinar-lo i per seguir amb la investigació, de la qual s'ha fet càrrec la Guàrdia Civil. La Salvamar Sirius també s'ha desplaçat a la zona arran de l'avís de la troballa.