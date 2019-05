Apple alerta contra les reparacions casolanes dels iPhone

Un representant d'Apple i del 'lobby' tecnològic CompTIA s'ha reunit recentment amb legisladors de l'estat de Califòrnia (Estats Units) per mostrar-los que amb les lleis del 'dret a reparar', els usuaris d'iPhone que vulguin reparar pel seu compte, corren el risc de lesionar-se amb els seus components.

Segons detalla el medi Motherboard, un portaveu de CompTIA i d'Apple s'ha reunit amb els membres del Comitè sobre Privadesa i Protecció del Consumidor de l'Assemblea Estatal de Califòrnia, amb l'objectiu de convèncer-los sobre com d'inapropiat seria que els usuaris d'iPhone poguessin reparar ells sols els seus propis dispositius.

Aquestes trobades han tingut lloc en les últimes setmanes, com han informat fonts de l'Assemblea que han preferit romandre en l'anonimat, i tenen com a finalitat la retirada de la legislació sobre el dret a reparar. El projecte de llei sobre la garantia dels productes electrònics insta als fabricants a "facilitar documentació del servei i parts funcionals, sense càrrec, en termes justos i raonables, als amos dels equips o productes, als serveis de reparació i als serveis de distribució ".

Això suposa que els fabricants hauran de facilitar peces de substitució a serveis de reparació independents, així com manuals per poder reparar els dispositius. Aquests operen en l'actualitat, però solen obtenir les peces en proveïdors tercers, i si volen convertir-se en servei de reparació oficial, han de pagar una taxa a Apple i limitar els casos de reparació que poden efectuar, segons indiquen a Motherboard.

En aquest sentit, el portaveu va mostrar als legisladors l'interior d'un iPhone perquè veiessin la distribució dels seus components, i va explicar que si s'obre de manera inadequada, els usuaris poden sortir ferits per error si, per exemple, perforen la bateria de ió de liti.

L'oposició d'Apple i de CompTIA no és nova, i segons expliquen en el mitjà esmentat, setmanes abans d'aquestes trobades, aquestes companyies van enviar cartes als opositors del dret a reparar del Comitè sobre Privadesa i Protecció del Consumidor.

Motherboard, fins i tot, va aconseguir accedir a una d'aquestes cartes, en què s'alerta sobre els pirates, els quals podran saltar-se les mesures de seguretat dels dispositius amb més facilitat, i adverteix de les diferents opcions que tenen els usuaris per reparar els seus equips , inclosos el que serveis oficials reconeguts pels fabricants.

A finals de 2018, van entrar en vigor als Estats Units una sèrie d'excepcions a la la Digital Millennium Copyright Act. Aquesta llei prohibeix qualsevol acció encaminada a eludir les mesures tecnològiques implementades per accedir a dispositius i equips electrònics, i vehicles, mentre que béns protegits pels drets dels seus fabricants.

Les excepcions permeten modificar el 'firmware' de determinats dispositius electrònics quan quan sigui necessari per poder realitzar tasques de diagnòstic, manteniment o reparació, sempre que la finalitat no sigui "guanyar accés a altres treballs protegits".

També es podrà modificar el 'firmware' per realitzar "tasques de manteniment del dispositiu o sistema amb l'objectiu de fer que funcionin segons les seves especificacions originals", i de reparació per a "la restauració del dispositiu o el sistema al seu estat de funcionament segons les seves especificacions originals ".

Com a excepció, també es recull la possibilitat de modificar el programari de dispositius amb assistents de veu, així com el de dispositius portàtils -com 'smartphones' o tauletes- o televisors intel·ligents per poder usar-hi aplicacions legalment adquirides.

Las reparaciones caseras de móviles implican riesgos. Shutterstock