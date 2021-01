Les millors alternatives a WhatsApp després del canvi de política de privacitat

WhatsApp ha anunciat recentment un canvi en els seus termes d'ús que permet a Facebook recopilar algunes dades dels usuaris. És per això que països com Turquia han demanat als seus ciutadans que deixin d'usar aquesta aplicació de missatgeria i es decantin per unes altres.

Entre les dades que WhatsApp pot recopilar es troben els relacionats amb el servei, sobre com s'interactua amb uns altres quan s'utilitza l'aplicació i l'adreça IP, així com dades relacionades amb el compte, com el nom, número de telèfon o el dispositiu en el qual s'utilitza l'aplicació.

Si ets dels quals amb aquest canvi prefereixes passar-te a una altra aplicació de missatgeria instantània, aquestes són algunes de les opcions que tens:



Telegram

Telegram és la gran alternativa a WhatsApp, ja que és la més popular. D'algun temps ençà ja li ha fet la competència. I és que aquesta aplicació de missatgeria instantània permet, entre altres coses, que les converses siguin secretes, que hi hagi missatges autoeliminables, que es puguin transferir arxius de tota mena i grandària i que hi hagi canals que permetin conèixer comunitats de gairebé qualsevol temàtica.

Signal

Una altra alternativa és Signal, creada en 2015 per Matthew Rosenfeld, especialista en seguretat informàtica. Segons Xataka, el seu protocol continua sent considerat com el xifrat més potent del moment en el món de la missatgeria. Es tracta d'una app el codi de la qual està disponible en GitHub tant en versió mòbil (iOS i Android) com en versió d'escriptori. Com a peculiaritat, l'aplicació té un Pin que s'associa automàticament al nostre usuari i que serà usat per a xifrar absolutament totes les transaccions de dades amb l'app.

Line

Aquesta app de missatgeria no té molt èxit encara a Occident, però sí que el té a Àsia. És molt segura, ja que no es necessita un número de telèfon o un mail per a comunicar-se amb uns altres. Amb Signal, a més, pots activar remitent confidencial per a enviar missatges a desconeguts sense compartir el teu perfil.

Viber

En Viber, les comunicacions estan protegides per un xifrat d'extrem a extrem com a opció predeterminada. Res del que es comparteix pels usuaris es conserva en els servidors de Viber una vegada enviat, assegura la web de l'aplicació. A més, la companyia assegura que no pot llegir els xats, ni escoltar les converses.

Wire

De nou, el problema de Wire és que no és una aplicació molt popular, com li passa per exemple a Line. És finançada pel cofundador de Skype, Janus Friis, i en el seu intercanvi d'arxius, crides i videotrucades Wire també utilitza un xifrat d'extrem a extrem, per la qual cosa és una aplicació segura. No obstant això, deuràs primer convèncer als teus coneguts perquè la hi descarreguin i poder usar-la.

Missatges d'Android/iOS

Les aplicacions natives de iOS i Android són una altra opció si volem deixar d'usar WhatsApp, encara que tenen una peculiaritat. Els usuaris d'Android només podran intercanviar missatges amb altres usuaris d'Android. El mateix passa amb iOS.