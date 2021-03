WhatsApp ja permet fer videotrucades des de l'ordinador

Des d'avui, els usuaris de WhatsApp ja poden fer videotrucades a través de l'ordinador (WhatsApp web), unes comunicacions que, en estar xifrades d'extrem a extrem, són segures i privades, segons ha anunciat la companyia en la seva pàgina web.

La possibilitat de fer videotrucades des de la pantalla d'un ordinador facilitarà el treball entre professionals i permetrà veure millor a familiars i amics, així com tenir les mans lliures durant la conversa, explica la companyia.

Les videotrucades funcionen tant en orientació vertical com en horitzontal, apareixen en una finestra independent redimensionable a la pantalla de l'ordinador, i sempre es mostren en primer pla, per no perdre mai les videotrucades en una pestanya del navegador o entre una pila de finestres obertes.

A més, en estar xifrades d'extrem a extrem, WhatsApp no pot veure-les ni escoltar-les, independentment de si la trucada es fa des del telèfon o l'ordinador.

De moment les videotrucades són individuals, però pròximament la companyia ampliarà aquesta funció per a incloure trucades i videotrucades grupals.

Durant la passada nit de Cap d'Any, WhatsApp va trencar el seu rècord de trucades realitzades durant un sol dia, amb 1.400 milions de trucades i videotrucades.