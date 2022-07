Les autoritats autonòmiques estan alertant d'una estafa telefònica, en la qual els delinqüents suplanten la identitat del Ministeri de Sanitat i utilitzen l'excusa de la quarta dosi de la vacuna de la covid per piratejar el mòbil de les víctimes. Els hackers truquen als telèfons mòbils dels afectats fent-se passar per personal del ministeri. Coneixen el nom de la víctima així com el correu electrònic, l'adreça i, per descomptat, el número de telèfon. En facilitar aquestes dades, qui rep la trucada es confia i segueix les instruccions dels pirates.

⚠️ Salut no demana les dades personals per telèfon.



❗Encara no s'ha començat la vacunació contra la COVID-19 amb la quarta dosi. pic.twitter.com/H6kNQJi2ar — Salut (@salutcat) 18 de julio de 2022 Els 'lladregots', tot seguit envien un codi per SMS que li demanen a la víctima i a partir d'aquell moment, pirategen el telèfon amb la probabilitat d'aconseguir informació personal, contrasenyes i dades bancàries. El recomanable en aquests casos és penjar el telèfon immediatament.