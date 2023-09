La companyia Huawei celebra una dècada de treball al segment de 'wearables' adoptant un nou enfocament que harmonitza moda i tecnologia. Fruit d'aquesta visió arriba al mercat la sèrie Watch GT 4 i el luxós Ultimate Gold Edition, que incorpora or de 18 quirats al bisell i en altres parts del rellotge. La presentació d'aquestes novetats ha tingut lloc a Barcelona, la mateixa ciutat on es va llançar el primer 'smartwatch' de la marca, la TalkBand B1, fa 10 anys.

Segons ha comunicat la pròpia marca, la filosofia de disseny de 'wearables', ara adopta un fort compromís amb el disseny. "Continuem compromesos amb el negoci dels dispositius wearables als mercats europeus i, amb la introducció de l'última gamma de productes intel·ligents de les sèries Watch, estem preparats per anar a buscar els líders del mercat i convertir-nos en la marca número u mundial de wearables", ha declarat William Tian, President de Huawei Consumer Business Group Europe.

Top de gamma

La Sèrie GT 4 és l'última generació de la sèrie insígnia Watch GT (publicat a EL PERIÓDICO, del grup Prensa Ibérica), la qual, introdueix característiques elevades de disseny amb noves funcionalitats de salut i fitness. Per la seva banda, el Watch Ultimate Gold Edition és un impressionant model exquisidament construït i dissenyat amb or de 18 quirats de sis segments al bisell de ceràmica nano cristal·lina, està ple de característiques d'avantguarda i creat “per a usuaris que busquen traçar els seus propis camins cap al luxe", com la capacitat de resistència a l'aigua de nivell d'immersió de 100 metres, el 'Mode Expedició' i la durada de la bateria de 2 setmanes. L'acabat en or s'inclou al bisell de ceràmica nano cristal·lina, a la caixa, el braçalet metàl·lic i a la corona giratòria.

En conseqüència, el rellotge ve amb un bisell d'or i una corona d'or amb patrons trapezoidals en 3D —tallats mitjançant el procés de gravat amb tall de diamant— i està dissenyat amb acabats negre i daurat: grava una corretja de titani PVD daurada amb una sivella de papallona ajustable.

El nou Ultimate Gold Edition costa 2.999 euros

Ambaixadors

Pamela Reif, icona de moda i fitness, i el medallista d'or olímpic, mundial i europeu, Mo Farah, són ambaixadors de la firma Huawei i, en concret, dels seus nous rellotges intel·ligents. Tots dos incorporen aquests 'wearables' a les rutines diàries, utilitzant la Sèrie GT 4 i Ultimate per millorar l'eficiència dels seus entrenaments, conèixer millor el seu estat de salut i mostrar la seva idea de moda i estil personalitzat, segons les seves pròpies declaracions.