Carles Solà i «La gent normal» reben dos Premis per a la Diversitat en l'Audiovisual

El Palau Robert de Barcelona va collir divendres el lliurament dels X Premis per a la Diversitat en l'Audiovisual en el marc de la XI Jornada de la Mesa per a la Diversitat en l'Audiovisual, entitat impulsada pel Consell de l'Audiovisual de Catalunya. Carles Solà, actual director de l'espai 30 minuts, va ser guardonat amb el premi a la trajectòria del foment de la diversitat en l'àmbit de la comunicació audiovisual. El programa La gent normal, presentat i dirigit per Agnès Marquès, també va ser premiat en la categoria de televisió pel capítol Entre cultures, sabem conviure?.