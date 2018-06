«Arusitys», el format despertador d'Alfons Arús per a La Sexta

Alfons Arús va finalitzar el passat divendres una llarga i reeixida etapa a 8TV, amb l'emissió del darrer programa del magazín Arucitys, després de 16 temporades. Mesos després que Atresmedia anunciés el seu fitxatge, es comencen a conèixer alguns detalls sobre quin serà el seu nou projecte. Segons informa El Periódico, el periodista català debutarà la pròxima temporada a La Sexta, previsiblement el pròxim mes de setembre, amb Arusitys, títol que canvia només una lletra del format que conduïa a la cadena del grup Godó, i que s'emetrà de dilluns a divendres entre les 7 i les 11 del matí, donant pas tot seguit a Al Rojo Vivo d'Antonio García Ferreras.

«Ens posem en marxa per dissenyar un model de programa que, de ben segur, serà coherent amb la meva manera d'entendre la televisió i mantindrà l'esperit del que fa tant de temps que dirigeixo. Tant de bo que agradi. Per ganes i esforç, no quedarà», assegurava el mateix Arús, en declaracions recollides per Atresmedia poc després de fer oficial el seu fitxatge. El nou projecte del presentador a La Sexta podria mantenir el to d'humor d' Arucitys, però assumint el rol de programa despertador, un format més habitual en ràdio que La Sexta ha decidit adaptar a la petita pantalla.

Aquest projecte suposarà el retorn d'Alfons Arús al grup on va ja va conduir diversos programes d'humor a principis dels noranta com Al ataque (1992) o El Chou (1994).