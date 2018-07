Esport, aventura i societat a «Aire Lliure», la nova aposta de TV3

Avui a les 22.45 h s'estrenarà el programa Aire Lliure, la nova aposta de TV3, que conduirà Núria Picas i que pretén fomentar el turisme actiu, esportiu i cultural del país. A partir de l'activitat física, el programa pretén donar a conèixer el territori i la gent que hi viu, amb les seves activitats quotidianes i les seves inquietuds.

El programa es va presentar dijous passat . A la presentació Toni Real, director del programa, va expressar la seva il·lusió amb Aire lliure. A més, va voler deixar clar que «és un programa que no parlarà de victòries ni derrotes, de guanyar o perdre, de medalles o copes, només parlarà de la satisfacció de les persones quan practiquen esports a l'aire lliure, en un espai brutal. I és que tenim un país en què es poden practicar tots els esports que et puguis imaginar».

Núria Picas, per la seva banda, va explicar que per a ella ha estat un any i mig espectacular, en què els ha passat de tot. «Gràcies a tothom per confiar en mi. Jo, primer, vaig dir que no, perquè no sabia si ho podria fer, però ha estat una gran experiència», va destacar l'esportista i conductora del programa, durant la seva presentació.