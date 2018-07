Ustrell deixa «El Suplement» criticant Catalunya Ràdio

Ricard Ustrell tornarà a aparèixer aquest cap de setmana per acomiadar-se dels oients en un últim programa d' El Suplement, després d'haver estat tres setmanes absent a causa d'una baixa associada a l'estrès. Ustrell abandona Catalunya Ràdio amb una abrupta negociació amb la cadena que finalment no ha acabat amb èxit. El reporter reclamava un augment d'ingressos del 33%. Finalment, fa dues setmanes va anunciar per sorpresa que deixava El Suplement. El periodista va piular, ahir a Twitter, criticant la direcció de la corporació i afirmant que ha estat «una mala gestió i una llàstima». A més, en aquest mateix tuit, Ustrell es lamenta que «perd la ràdio pública» i titlla la situació de «desastre».

Per altra banda, Ustrell ha confessat en diverses ocasions que vol prendre's un any per encarar nous projectes personals i professionals a partir del mes de setembre i desconnectar d'una feina que l'ha tingut ocupat durant uns anys. Cal destacar, també, que Ustrell ha estat el primer presentador de Preguntes Freqüents de TV3, i la seva figura ha esdevingut molt mediàtica en el món del periodisme i la comunicació.



Un nou fitxatge a «El Suplement»

El periodista i comunicador Roger Escapa (Sabadell, 1988) serà el successor de Ricard Ustrell per a presentar i conduir El suplement. Escapa ha estat proposat com a nou presentador del magazín del cap de setmana a partir de la temporada que ve. El sabadellenc, amic d'Ustrell, ha estat la segona veu de Mònica Terribas a El matí de Catalunya Ràdio aquest any i, de fet, assumirà la conducció del programa durant la temporada estival. Amb aquesta nova incorporació, Catalunya Ràdio busca una relació i una continuïtat pel que fa al format respecte a les anteriors temporades.