«El año de la plaga», amb participació de TV3, és seleccionada pel Festival de Sitges

El año de la plaga serà un dels títols que participarà en la secció oficial de la 51a edició del Festival de Sitges, una cita de referència dedicada al cinema fantàstic i de terror. La pel·lícula està basada en la novel·la homònima de l'escriptor català Marc Pastor i dirigida per Carlos Martín Ferrera, que compta amb la participació de TV3. El fim està ambientat en una Barcelona a les portes d'una invasió alienígena i està protagonitzat per Ivan Massagué, Ana Serradilla, Miriam Giovanelli, Sílvia Abril i Juanra Bonet.

Després de fer-se un lloc dins el món de la ciència-ficció amb els films Zulo (2005), premi especial del jurat internacional en el Festival de Sitges, i Suspicious Minds (2010), guanyador de dues Bisnagues de Plata al Festival de Màlaga, Ferrera torna amb una adaptació literària que portarà els alienígenes a la capital catalana enmig de la xafogor d'un agost barceloní.

La 51a edició del Festival de Sitges, que se celebrarà del 4 al 14 d'octubre, va presentar dijous passat un avançament de la seva programació, que comptarà amb la presència de noms reconeguts com Nicolas Cage, que serà premiat amb el Gran Premi Honorífic, el màxim reconeixement del certamen. El festival també rebrà Ed Harris, actor de llarga trajectòria en el cinema de gènere, per lliurar-li també el Gran Premi Honorífic. La carrera de Harris, que va començar a finals dels anys 70, està farcida d'èxits i grans interpretacions en el fantàstic, entre les quals destaquen Abyss (James Cameron, 1989), Apolo 13 (Ron Howard, 1995) o La roca (Michael Bay, 1996), entre altres.

Una de les figures essencials del cinema de terror de culte de les últimes dècades, John Carpenter, serà un dels convidats estel·lars de Sitges 2018, on exhibirà el seu talent com a compositor de bandes sonores. El concert tindrà lloc el dissabte 13 d'octubre a l'Auditori Meliá Sitges.

A més, per aquesta edició de l'esdeveniment també hi passaran estrelles com Peter Weir, Pam Grier, Traci Lords, Helga Liné i Ron Perlman.