Frank Cuesta ataca l'entitat animalista PACMA per difondre per error un vídeo que promou el maltractament d'elefants

El partit animalista PACMA s'ha vist involucrat, sense voler, en una polèmica que ha provocat la crítica del presentador de DMAX Frank Cuesta. L'escenari ha estat Twitter, on el partit ha compartit el cas de Romsai, un elefant asiàtic que viu en un santuari de Bangkok, deixant enrere una vida d'abús i maltractament. «Romsai és cec, i cada dia Paul Barton toca el piano per ell», publicava a la xarxa social PACMA.

Quan Cuesta ho ha vist, no ha pogut evitar respondre amb el seu característic to: «Romsai viu a Kanchanaburi, on tots els dies està exposat a turistes. Cec d'un ull, com molts elefants. Semental perquè neixin nous en captivitat. Més que santuari ... negoci! M'ha fet vergonya veure el vostre post».

Frank Cuesta continua la seva explicació obrint un fil a Twitter, on ha explicat el cas real de l'elefant: «Ve a Tailàndia i fa la tonteria que toca el piano per als elefants, va d'un lloc a un altre per als turistes. Li paguen, clar, li paguen pasta, després posa els vídeos a YouTube i cobra més pasta. Però el que està fent és abusar».