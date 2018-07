La pel·lícula «Formentera Lady», premiada al Festival de Menorca

La pel·lícula de Pau Durà Formentera Lady obté el Premi del Públic (que s'entregava per primera vegada) en la tercera edició del Festival de Cinema de Menorca. El llargmetratge està protagonitzat per José Sacristán, Sandro Ballesteros, Nora Navas i Jordi Sánchez narra una història tendra i intimista que té el retorn del passat com a protagonista. La pel·lícula, produïda per Fosca Films i Sunrise Pictures, en coproducció amb TV3, explica la història d'en Samuel, un músic que va arribar a l'illa als 70 i que de sobte es veu obligat a fer-se càrrec del seu net.