Mediaset es queda amb els drets de retransmissió de l'Eurocopa 2020

El grup Mediaset España ha adquirit en exclusiva els drets d'emissió en obert de tots els partits de l'Eurocopa 2020 que, per primera vegada, tindrà com a seus ciutats de 12 associacions diferents del continent, entre elles Anglaterra, Alemanya, Itàlia, Dinamarca, Holanda, Irlanda i Espanya. Segons ha informat aquest dijous el grup de comunicació, oferirà gratis i en obert (a la televisió i suports digitals) els 51 partits que compondran l'Eurocopa 2020.

A més, l'acord assolit amb la UEFA estableix un paquet de 80 partits de seleccions estrangeres amb dret d'elecció preferent, entre els quals es troben cites de la Lliga de les Nacions; amistosos i partits classificatoris tant per a la competició europea de 2020, com per al Mundial 2022 de Qatar.

Mediaset ha explicat a més que portarà a terme «una àmplia cobertura» tant de l'Eurocopa com d'aquests 80 trobades, «obrint finestres per dur a terme la distribució més completa del senyal a través dels seus diferents suports lineals i digitals», han assegurat algunes fonts. El Mundial de Rússia 2018 ha anat extraordinàriament bé al grup pel que fa a audiència i publicitat.