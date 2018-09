«El joven Sheldon» torna aquesta nit a Movistar + amb la segona temporada

El joven Sheldon, spin-off de la reeixida The Big Bang Theory que narra la joventut d'un dels seus protagonistes, torna des d'avui a Movistar + amb la seva segona temporada. El primer episodi arriba aquesta nit, mentre que el pròxim divendres s'emetrà el segon. Els dos episodis s'emetran un dia després de la seva estrena a la televisió nord-americana. En aquesta segona temporada, el protagonista afronta una nova etapa en la seva vida. Ser un petit geni a l'est de Texas, als anys 80, no és fàcil, menys encara quan el teu pare és l'entrenador de l'equip de futbol americà de l'institut al qual tu entres un any abans del que et tocaria.