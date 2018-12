El nombre d'usuaris de les edicions digitals creix un 54 %

L'audiència digital dels mitjans de comunicació a Espanya se situa a 331 milions d'usuaris únics, un 54% més que fa tres anys. Aquesta és una de les conclusions de l'estudi Claves de la informacion 2018, presentat ahir a la conferència anual d'AMI i en el qual també es constata que la premsa regional espanyola és la que presenta una major rendibilitat.

L'informe va ser elaborat per AMI, amb la col·laboració de Deloitte i Media Hotline. Les seves principals conclusions van ser presentades per Javier Moll, qui va destacar que l'estudi recull dades actualitzades de l'any en curs, en un balanç trimestral que «guanya en transparència i actualitat». Va afegir que l'informe, que substitueix el Libro Blanco de la Prensa, «busca proporcionar una informació actualitzada amb una visió detallada del que succeeix en el sector i que ens permet estar més preparats per als reptes que se'ns plantegen en el futur».

Per la seva banda, el president de Media Hotline i un dels autors del treball, Enrique Yarza, va assegurar que la inversió publicitària de la premsa s'estabilitza, gràcies sobretot a l'empenta de la publicitat digital, que creix més d'un 14% . «Per primera vegada després dels dos últims anys, el sector aconsegueix aturar la caiguda, però l'èxit dels editors dependrà de l'aposta que facin per continguts de qualitat, de moviments corporatius i aliances estratègiques, de la posada en marxa de plataformes de comercialització publicitària o de la implantació de murs de pagament per continguts».