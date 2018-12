«Tu cara me suena» tornarà a protagonitzar el Cap d'Any a Antena 3

Per tercer any consecutiu, Antena 3 optarà per acabar el 2018 amb el «Concert de Cap d'Any» de l'exitós programa Tu cara me suena. L'especial nadalenc se centrarà en diverses cares conegudes que imitaran les figures emblemàtiques de cada cançó.

La primera edició d'aquest format va obtenir un 21,9% d'audiència i la segona, un 17%. Comprovat l'elevat percentatge de les audiències, aquest any la cadena no s'ho ha pensat dues vegades a l'hora de repetir l'exitós comiat de l'any. L'especial de 2019 unirà els concursants de la setena edició amb altres d'edicions anteriors.

De moment Gestmusic no ha confirmat cap nom dels famosos que assistiran al programa. L'any passat el format va comptar amb la participació de grans concursants com Ana Morgade, Edu Soto, Santiago Segura o Sílvia Abril.

L'èxit de Tu cara me suena es palpa cada divendres en prime time. D'aquí que el programa compti en cada emissió amb cares tan conegudes com Lolita Flores, Àngel Llàcer o Chenoa.