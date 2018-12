«Joc de trons» deixa anar una pista sobre la seva última temporada

El mes d'abril de 2019 començarà el principi de la fi de l'aclamada sèrie Joc de trons. La cadena nord-americana HBO ha publicat una breu animació per donar una pista de com serà l'última temporada, ja que no ha sortit cap més imatge. La vuitena edició comença amb un tauler en el qual el gel va travessant territori congelant la figura d'un drac (representació Targaryen) i la d'un llop (Stark). A la banda contrària apareix el foc, que s'apodera d'un lleó (Lannister) i, al final de les imatges, tots dos xoquen.

Vladimir Furdik, que interpreta el Rei de la Nit, ha precisat que el tercer capítol serà quan es podrà gaudir de la batalla final entre els Caminants Blancs i les forces dels Set Regnes que decidirà el destí de Ponent. Tenint en compte que l'última temporada de la sèrie consta de sis capítols, això situa aquest gran esdeveniment a la meitat del recorregut. Segons l'actor, s'han necessitat 55 nits de filmació en exteriors i a l'estudi.

El teaser va ser estrenat a la Sao Paulo Epo del Brasil, amb els actors Maisie Williams i John Bradle.