L'especial Nadal d'«Operación Triunfo» repassa les escenes del 2018

Roberto Leal presenta aquest especial de Nadal que reuneix els concursants d' Operación Triunfo 2018 al costat dels finalistes de la passada edició, Amaia, Aitana, Alfred i Ana Guerra, que visiten el plató per presentar les seves noves cançons. El programa es reemetrà avui a les 10.35 hores per la primera cadena de TVE en un espai que s'allargarà fins la una del migdia. Per trencar el gel, surten els setze concursants d' OT 2018 per cantar tots junts Somos, que s'ha convertit en l'himne de la generació OT. Famous va dir a Roberto Leal, el presentador, que «a poc a poc em vaig fent a la idea que soc el guanyador d'aquest any».