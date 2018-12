«Sense Ficció» emet una nova edició de «Generació D»

Sense Ficció estrenarà l'any 2019 amb una nova edició de Generació D, el programa que dona veu a diversos testimonis que van néixer i crèixer durant els primers anys de la democràcia. Ideat i dirigit per Francesc Escribano, aquest dimarts, 1 de gener, el projecte explicarà les versions de quatre repersentants d'aquesta anomenada generació D: l'Israel, l'Anna, en Dani i la Neus. Tots quatre van néixer a les acaballes del franquisme i la primera vegada que els van entrevistar, l'any 1989, tenien entre 15 i 17 anys. Des de llavors, cada set anys, el programa Generació D ha seguit la seva trajectòria fins al dia d'avui.

Durant trenta anys, els membres del programa i els espectadors han vist com evolucionaven, com complien els seus somnis i com s'enfrontaven al que la vida els tenia preparat. En Marc volia ser matemàtic, però va acabar estudiant telecomunicacions i sent un emprenedor. L'Anna desitjava que la seva vida fos totalment diferent de la dels seus pares. En Carles, en canvi, sempre ha tingut els seus com el model a seguir. En Dani tenia molt clar que volia una guitarra elèctrica. La Neus té una visió molt particular sobre l'amor i les relacions de parella. La Cristina ha voltat molt per intentar trobar el seu lloc. L'Israel, nascut en el nucli d'una família de valors molt tradicionals, va tenir una adolescència emocionalment complicada. Ara, superada la barrera dels quaranta anys, Generació D s'ha retrobat amb ells per saber com és la seva vida.