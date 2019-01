Mediaset España prescindeix dels serveis informatius de Cuatro

Canvi dràstic a Cuatro. El grup Mediaset ha decidit eliminar els informatius de la seva segona cadena, que es deixaran d'emetre a partir del 15 de febrer. D'aquesta manera, Notícias Cuatro deixarà d'emetre's tant en la seva edició de migdia com en la de les nits. La decisió ja es va començar a notar ahir mateix, quan la primera edició de Notícias Cuatro ja va escurçar la seva durada fins tot just 15 minuts. Un esglaó previ a la supressió definitiva de les dues edicions d'informatius. La cadena ha pres aquesta decisió de cara al nou any 2019, després de valorar les insuficients dades d'audiència que obtenen els seus espais informatius en les seves dues emissions diàries.